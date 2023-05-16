Происшествия 16 мая 2023, 15:25 💊 Иголку и таблетки нашли в бургере KFC. Провокация или порочная практика фастфуда? Юрист Свиридова: нашедшим иголку в бургере KFC придется доказать, что это не их вина РИА «Новости»

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Заказ завтрака в одном из популярных заведений фастфуда чуть не обернулся серьезными последствиями. В Москве 10-летняя девочка нашла в бургере иголку и таблетки. Это не первый раз, когда россияне жалуются на посторонние предметы в еде. «360» выяснил, как действовать в такой ситуации и можно ли наказать ресторан.

Игла и таблетки в бургере

По данным Telegram-канала Baza, в полицию заявила мать девочки, которая нашла иглу и таблетки в бургере. Женщина уточнила, что семья заказала еду через приложение доставки из ресторана быстрого питания KFC. Ребенок обнаружил посторонние предметы, когда начал есть сэндвич.

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Родители сразу вызвали скорую помощь и позвонили в полицию. Правоохранительные органы, которые прибыли на место, изъяли швейную иглу и неизвестные таблетки. Лекарства направили на экспертизу, однако, по предварительной информации, в них не нашли наркотических средств.

РИА «Новости»

Сейчас стражи порядка выясняют, как игла и таблетки могли появиться в бургере и были ли они в нем в момент доставки, уточнила Baza.

На запрос «360» в пресс-службе KFC заявили, что строго контролируют процесс приготовления еды.

«Безопасность и качество продуктов питания — наш приоритет: мы строго соблюдаем все санитарные нормы и стандарты пищевой безопасности. Каждый кусочек курицы проходит многократный контроль во время приготовления и сервировки, поэтому мы абсолютно уверены в высоком качестве наших блюд», — сказали представители сети ресторанов.

В реальности обвинений усомнилась и врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева.

«Это нонсенс, мне кажется, выдуманная история. <…> Потому что таблетка растворяется при горячем [воздействии], там же все обработано. И таблетка не сохранится, она разойдется. <…>. Таблетку никто не смог бы обнаружить, она бы нерастворимой не была при такой горячей температуре. Пока бы [доставка] дошла до клиента, все равно минут 20-30 прошло, уже растворится таблетка. Поэтому это все мне кажется каким-то нереальным», — подчеркнула она.

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Не первый случай

Россияне не первый раз сообщают о посторонних предметах, которые замечают в еде. Например, в 2022 году житель Владивостока рассказал, что нашел иглу во время обеда во «Вкусно — и точка» — в этот момент он находился в одном из ресторанов быстрого питания. По словам мужчины, он пожаловался администратору, но тот не отреагировал на случившееся.

В феврале этого года в Рязани посетитель одного из ресторанов нашел в своей тарелке живого таракана. Он заснял бегущее по еде насекомое на видео, но администратор так ничего и не сделал, только попросил отправить ему ролик. По словам посетителя, в заведении все знали о проблеме с тараканами, но никак ее не решали.

В первую очередь еду с посторонними предметами внутри необходимо сфотографировать, отметила Лариса Алексеева. Лучше не трогать находку, если вы заметили ее до того, как начали есть, — в таком случае стоит просто запаковать продукт обратно и сдать в магазин или позвонить с претензиями в ресторан.

Если же посторонний предмет заметили уже во время приема пищи — особенно если речь идет о лекарствах, — нужно вызывать скорую, чтобы минимизировать негативные последствия для здоровья.

РИА «Новости»

Правоту придется доказать

«В данном случае пострадавшим придется доказать, что они ничего не клали в еду», — отметила юрист Общества защиты прав потребителей Мария Свиридова.

Если клиенты подтвердят, что посторонние предметы попали в пищу не по их вине, претензий к курьеру не будет, поскольку он не должен иметь доступ к продуктам. Для этого пакеты запечатывают специальными наклейками, которые отрывает сам покупатель. В таком случае отвечать придется ресторану, добавила Свиридова. По ее словам, заведение в любом случае проверят на соблюдение санитарных норм.

Необходимо определить, что это за таблетка. Если, допустим, это какой-то лекарственный препарат, то уже [встает] вопрос, какой. И кто его принимал. Мария Свиридова

Получить возмещение ущерба может быть сложно — все зависит от позиции ресторана. Одни предпочитают договариваться, в то время как другие решают судиться. Процесс может завершиться по-разному: иногда суд выигрывают пострадавшие, иногда — кафе и магазины, объяснила собеседница «360».

«Здесь зависит от действий пострадавших — сделали ли видео и фото, — от того, что установит Роспотребнадзор в процессе проверки соблюдения санитарных норм, что покажет экспертиза, что за таблетка. То есть достаточно много факторов, которые влияют на суд в ту или иную сторону», — подытожила юрист.