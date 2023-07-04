Происшествия 04 июля 2023, 20:16 Идеологию в сторону. Как Россия отреагировала на избиение Милашиной и Немова в Грозном Депутат Хинштейн: нападения на журналистов преступны и недопустимы Telegram

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История с жестоким избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне поразила всех: чиновников, коллег, обычных людей. Идеологические раздоры отодвинули на второй план, пострадавшим искренне желают здоровья и обещают оказать помощь. Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что поручил компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших.

Что известно об избиении журналистки и адвоката в Чечне

Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в столице Чечени. Утром 4 июля они прибыли в Грозный на заседание по делу супруги экс-судьи республики Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой — ей должны были вынести приговор.

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По дороге из аэропорта такси, в котором ехали Милашина и Немова, вынудили остановиться три машины, в том числе «Тойота Камри». Оттуда вышли неизвестные, которые вытащили из салона журналистку и адвоката и избили обоих. Помимо этого, нападавшие повредили всю технику, угрожали оружием, требовали ничего не писать и покинуть Чечню.

«У Саши сложилось впечатление, что кто-то из них с нами летел. У нас в Москве задержали посадку, потом зашли два человека и сели рядом с ним. <…> Они выкинули таксиста из машины, нас посадили вниз головой. Проехали какое-то расстояние, и машина заглохла. Нас затащили в какой-то овраг и начали избивать. Их было 10-15 человек», — рассказала Милашина.

«Поставили на колени, приставили пистолет к голове, к затылку. Требовали, чтобы я молил их о пощаде. Потом забрали всю технику, телефон, ноутбук, сказали считать до 100, продолжая избивать, постоянно били ногами по всем частям тела», — сообщил Немов президенту Федеральной палаты адвокатов.

Елена Милашина, 2013 год / Википедия

Милашиной повредили пальцы на руках (поначалу врачи заявили, что это перелом, но при повтором обследовании диагноз не подтвердился), сбрили волосы и облили зеленкой. Журналист также получила закрытую черепно-мозговую травму, у Немова — ножевое ранение в ногу.

Их перевезли из Грозного в больницу Беслана, откуда чартерным рейсом направят в Москву. Состояние пациентов врачи оценили как средней тяжести, угрозы жизни нет, сообщил Минздрав Северной Осетии.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину доложили о нападении на Милашину и Немова. Направлены обращения в Следственный комитет и прокуратуру Чечни.

Разумеется, президенту доложено. Сейчас вопросом уже занимается уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая уже обратилась в СК республики и в прокуратуру республики. Дмитрий Песков

Песков отметил, что оценку происшествию должны давать правоохранители, но в любом случае речь идет об очень серьезном нападении, которое требует принятия энергичных мер.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе чеченского управления ведомства провести проверку и представить доклад.

Реакция омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в связи с жестоким нападением в Грозном она направила телеграммы министру внутренних дел и руководителю Следственного управления по Чеченской Республике.

Омбудсмен попросила провести проверку на предмет возбуждения уголовного дела и установления личностей виновных. Также она обратилась к прокурору Чечни, чтобы тот взял ситуацию под свой контроль.

«К оказанию помощи пострадавшим подключились мои коллеги — уполномоченные по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев и в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. В целях обеспечения безопасности Солтаев сопровождал пострадавших от Грозного до Беслана», — написала Москалькова в Telegram-канале.

Союз журналистов расследует нападение

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что знает о нападении в Чечне. Подробности выясняют представители СЖР и Совета по правам человека.

Нападение на журналиста — неприемлемо, мы надеемся что правоохранительные органы предпримут все необходимые усилия для наказания виновных. Владимир Соловьев

Соловьев также выразил надежду, что виновных найдут и накажут.

Кадыров пообещал разобраться

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что поручил компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности людей, избивших Милашину и Немова. Он подчеркнул, что органы приступили к работе сразу после того, как стало известно о нападении.

МВД по Чечне организовало проверку и проводит оперативно-разыскные мероприятия по факту произошедшего в Ахматовском районе Грозного. По их результатам правоохранительные органы примут процессуальное решение.

По данным омбудсмена республики, злоумышленников пока не нашли: они передвигались на автомобиле без номерных знаков.

Западный след

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев предположил, что в «экстраординарном для республики» нападении прослеживается «характерный почерк западных спецслужб».

«Тут логично задать вопрос: если это не выгодно ни чеченцам, ни республике, ни властям, то кому? Конечно, первым, что приходит в голову, является мотив раздувания судебного процесса над гражданкой Мусаевой, на который, судя по словам, ехали Милашина с Немовым. Однако ввиду глобальных процессов, проходящих на фоне специальной военной операции, нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе», — объяснил он.

Коллеги пожелали скорейшего выздоровления

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц также прокомментировал нападение на коллегу. Он подчеркнул: о чем и как бы ни писала Милашина, любые попытки оправдать избиение сотрудника СМИ, особенно женщины, изначально ущербны.

«Зеленка на лице репортера — это пятно не только на Чечне, где некоторые мужчины опускаются до такого обращения с женщинами-журналистами. Это может стать пятном на всей российской Фемиде, если преступление окажется безнаказанным», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Адвокат Александр Немов, омбудсмен Чеченской Республики Мансур Солтаев и журналистка Елена Милашина / Telegram

Журналист ВГТРК Андрей Медведев рассказал, что много лет знаком с Милашиной. Он признался, что почти никогда полностью не разделял ее взгляды, как и она его. Однако сейчас дело не в идеологических разногласиях.

То, что сделали с Милашиной, — это гнусное и омерзительное преступление. И с юридической стороны. И со стороны моральной: бить и унижать женщину — особая степень падения. Андрей Медведев

Реакция правительства и депутатов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выразило поддержку Милашиной и Немову. В ведомстве заверили, что окажут пострадавшим необходимую правовую, информационную и финансовую поддержку.

Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Министерство призвало всех представителей медиаотрасли проявить солидарность с коллегами в тяжелой для них ситуации.

«Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) — преступны и недопустимы. Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с СЖР и СПЧ.

Депутат Сергей Шаргунов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой принять необходимые меры и к главе СК Александру Бастрыкину с запросом о возбуждении уголовного дела и задержании людей, напавших на Милашину и Немова.