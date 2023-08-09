Эксклюзив 09 августа 2023, 23:12 «Ходят толпой, все их боятся». Родители из поселка в Ленобласти пожаловались на агрессивных подростков-иностранцев Мать школьника из Ленинградской области: подростки-иностранцы бьют и грабят русских детей

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Компания подростков восточной внешности в поселке Янино Ленинградской области терроризирует русских детей и грабит их. Об этом рассказала «360» мать одного из школьников.

Банда разбойников

«Старшеклассники нерусские ходят толпой. Докапываются до многих. Но им никто не отвечает. Все их боятся. Наши ребята ходят по два-три человека. А они собираются компанией», — заявила она.

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Женщина отметила, что, по словам сына, на банду неоднократно жаловались учителям и директору школы. Однако никто не реагировал на тревожные сигналы. Складывается впечатление, что директор сам боится сорванцов, отметила собеседница "360". Хулиганы унижают любого, кто попадается на пути, и стараются подраться.

«На площадку в скейтпарк тоже не охотно ходят. Потому что там много нерусских. Они докапываются до всего. Забрать самокат могут, просто начать оскорблять за одежду или прическу», — рассказала мать школьника.

Ранее в Telegram-канале «Русская община ZOV» сообщили о задержании малолетнего грабителя восточной внешности, который пытался отнять футболку с буквой «V» у местного подростка. Несовершеннолетний разбойник негативно относится к спецоперации, поэтому принт на одежде разозлил его. Когда потерпевший начал оказывать сопротивление, агрессор показал пистолет. Собеседница «360» рассказала, что хулиган с пистолетом пугает детей уже давно.

«Этот парень, что поймали с пистолетом, весной ходил с баллончиком перцовым. Предлагал продать, также направлял его на детей в лицо», — заявила она.

Хулиган с пистолетом

Как сообщили в Telegram-канале МВД, по факту случившегося уже началась проверка со стороны правоохранительных органов.Как выяснило следствие, пистолет у нападавшего подростка оказался игрушечным.

Также «360» удалось пообщаться с другой женщиной — матерью несовершеннолетнего, которому угрожал хулиган с пистолетом из-за футболки.

«У меня сын выходил из парадной. Этот молодой человек (нападавший — прим. ред.) сидел возле парадной, он [привязался] к его футболке. <…> Он сказал: „сними эту футболку и никогда больше не надевай“. Началась перепалка, он показал оружие и сказал, что если сын это не сделает, то он прострелит ему колени», — рассказала о ситуации мать потерпевшего.

Родительница отметила, что это был далеко не первый случай угроз ее сыну со стороны подрастающих грабителей. Их компания часто собиралась рядом с известным рестораном общественного питания и ловила местных детей, заставляла выворачивать карманы и отдавать все ценности.