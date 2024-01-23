Эксклюзив 23 января 2024, 13:30 «Ходят прямо по огородам». Жителям Курганской области стало страшно выходить из дома из-за волков СК: погибшая из-за волка жительница Курганской области пыталась защитить собаку

Читать 360tv в

Волки пришли в Курганскую область вслед за косулями, сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале. Местные жители боятся выходить из дома после того, как женщина скончалась из-за нападения хищника в поселке Курорт «Озеро Медвежье». В региональном главке Следственного комитета «360» сообщили, что погибшая пыталась защитить собаку.

Вечером 22 января пострадавшую доставили в Петуховскую районную больницу с многочисленными ранами головы, рук и ног, но спасти ее не удалось. После смерти женщины Варгашинский межрайонный следственный отдел начал проверку. Следователи выяснили, что волк зашел на территорию поселка и напал на собаку, а затем и на хозяйку, пытавшуюся защитить питомца.

«Впоследствии волк был убит местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов. В результате нападения зверя пострадало четыре человека, одним из которых была погибшая женщина», — уточнили в следственном управлении СК России по Курганской области.

Телеканал «360»

«Не отпускайте детей в школу»

Одна из жительниц поселка Курорт «Озеро Медвежье» сообщила «360», что волки бегают не только по населенному пункту, но и по окрестным деревням. Зверей вылавливают и отстреливают. Одного из них убил охотник, еще нескольких — егеря.

На вопрос, как местным защищаться от хищников, собеседница «360» ответила, что единственный выход — сидеть дома.

По словам других местных жителей, ночью волки продолжали бегать по улицам поселка. Одного из хищников сбила машина скорой помощи. Как сообщили очевидцы, после наезда травмированный зверь убежал.

После нападения волка на людей родители из поселка решили оставить детей дома.

«Только родитель отвечает за своего ребенка. Не отпускайте вторую смену в школу! Дети идут ночью домой. Вокруг города волки. <…> На учебу успеют сходить, а вот жизнь одна!!!» — написал в соцсетях один из местных жителей.

Испугались за детей и других близких и в городе Петухове. Особенно страшно жителям частных домов, у которых нет крепкого забора вокруг участка.

Телеканал «360»

Есть ли у волков бешенство, местные не знают. Однако еще прошлой весной люди писали о неадекватном поведении косуль, за которыми и пришли хищники. Они выходили на трассу, изо рта шла пена. Косули кружились по трассе, не боясь ни людей, ни машин.

Местные обращались в департамент охраны природы, чтобы парнокопытных проверили на наличие вируса. По версии жителей Курганской области, волки чем-то заразились, поедая мясо, и стали вести себя неадекватно, ведь в поселке и окрестностях стада косуль, но хищники почему-то нападают на людей.

«Кто-то подкармливал»

Жительница поселка Курорт «Озеро Медвежье» Ольга, которая живет рядом с домом погибшей женщины, тоже связала приход волков с миграцией косуль. Она подтвердила «360», что к ним из других регионов и даже из Казахстана приходят животные, похожие на коз.

«Они у нас по деревне ходят прямо по огородам, кто-то их подкармливает чем-то», — отметила женщина.

Ольга добавила, что погибшей жительнице Курганской области было около 60 лет. Волк напал на нее прямо в центре поселка, возле памятника павшим в Великой Отечественной войне.

«Она каждый день гуляла по поселку перед сном — такой вечерний променад. Она уже возвращалась с прогулки, и практически около дома ее настиг волк», — рассказала собеседница «360».

Женщине пыталась помочь другая местная жительница, Юлия. Именно она вызвала пострадавшей скорую помощь. По словам Ольги, жертва хищника скончалась в больнице около 06:00.