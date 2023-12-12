Эксклюзив 12 декабря 2023, 13:55 «Хам жуткий!» Певица Штурм рассказала, что получила сотрясение мозга после конфликта с водителем в Москве Певица Штурм ударилась о багажник и получила сотрясение головного мозга

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Российская певица и писательница Наталья Штурм получила сотрясение мозга после того, как ударилась головой о багажник легковушки во дворе на Красноармейской улице в Москве. Артистка рассказала «360», что водитель остановил машину практически на проезжей части.

«Я получила травму головы, у меня большая гематома на левой части черепа. Это сотрясение мозга. В больницу я не поехала <…> поняла, что это будет надолго. Мне девочки поставили укол в скорой», — поделилась собеседница.

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Что произошло

Певица рассказа, что водитель вышвырнул ее из машины. Причем сам же вначале пустил в салон, чтобы она вызвала скорую, а затем сказал «выметаться». Ему некогда было ждать медиков и полицейских.

«На меня никто не нападал. Я шла вчера вечером в магазин за медом. Это было в 17:30, шел снег, все заметено, очень скользко. Ничего не посыпают абсолютно, то есть один шаг — и ты можешь просто разбиться. Вот настолько все не прибрано. Дороги в ужасном состоянии. Вот насколько хорошо сработали скорая и полиция, настолько ужасно ходить по дорогам», — возмутилась она.

Артистка сообщила, что шла, глядя вниз. Машина стояла практически на проезжей части. Чтобы не попасть под идущий поток машин, она начала ее обходить, но ударилась головой об открытый багажник и упала.

«Я спортивная, я двигаюсь быстро, вот и удар был, соответственно, достаточно сильный», — пояснила Штурм.

Хамское поведение

По словам певицы, она лежала в снегу и не могла подняться. Водитель закрыл багажник, сел за руль и начал сдавать назад. Наталья Штурм принялась стучать по дверцам, чтобы ее не задавили. Водитель притормозил, но потом снова пытался поехать — ситуация повторилась.

«Подошла какая-то женщина, стала подавать мне руку, а я не могу подняться. Женщина отошла, подошел уже водитель говорит: „Ну что, вам руку дать, что ли?“», — рассказала собеседница «360».

Мужчина помог артистке подняться. Штурм предупредила его, что надо вызвать скорую и полицию. На улице было холодно, она спросила, не пустит ли он ее в машину. Водитель открыл дверь, но потом начал утверждать, что ему некогда. Затем автомобилист потребовал, чтобы Наталья вышла из салона.

«Он обошел машину, схватил меня за куртку и вытащил», — добавила она.

Водитель уехал. Затем подошел мужчина, который стал свидетелем происшествия. Он пригласил Наталью к себе домой, напоил чаем, вместе они вызвали спецслужбы.

«Быстро приехала скорая, быстро приехала полиция. Тут же его нашли. Я написала объяснение. Он тоже сел в машину. Первые его слова были: „Какая вредная баба“. Хам жуткий!» — заключила Штурм.

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