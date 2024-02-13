Эксклюзив 13 февраля 2024, 14:54 «Говорил вставать на колени». Подростков приняли за зацеперов и избили в электричке Появилось видео конфликта с подростками в электричке в Подмосковье

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Сотрудники транспортной полиции начали выяснять обстоятельства конфликта мужчины и группы подростков в подмосковной электричке. Видео случившегося появилось в распоряжении «360». На кадрах взрослый человек кричал на детей, угрожал им и требовал, чтобы они встали на колени.

О потасовке в поезде ранее сообщал Пятый канал. По его информации, участниками конфликта стали помощник машиниста и подростки, которых он принял за зацеперов.

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На видеозаписи ссоры при этом видно, что на детей повышал голос мужчина, одетый не в форменную одежду. В обстоятельствах сейчас разбираются сотрудники УТ МВД по ЦФО.

«Материал зарегистрирован в дежурной части ЛУ МВД России на станции Москва-Курская. В настоящее время проводится проверка по данному факту», — заявили в пресс-службе ведомства.

Что произошло в электричке

По словам одной из подруг подростков, которых оскорбляли в поезде, их действительно почему-то приняли за зацеперов, хотя причину она не понимает. Подробности девушка рассказала в беседе с «360».

«Мы сели на балашихинскую электричку поехали, я не помню, какая эта была станция, когда он к нам пришел. Там какие-то левые мальчики еще бегали. Пришел, начал всех раскидывать — и девочек, и мальчиков. Мою подругу за ухо взял оттянул, пацанов растолкал, в общей сложности нас было человек 15. Подумал, что мы лазаем по крышам, хотя по нам даже так не скажешь, мы были чистые, опрятные», — пояснила она.

Получается, подумали не на тех и избили. Родители написали заявление, сняли побои. Я просто не понимаю, почему подумали на нас. Там 50 на 50 сидели девочки. Чистые, опрятные, ни перчаток, ни масок. Не воняет ничем, никто не грязный, подумали просто на нас. Очевидица конфликта

После этого, уточнила девушка, часть компании успела выбежать из вагона. Одна из девочек, которая осталась внутри, продолжала ей писать обо всем, что происходит в электричке, просила как-то помочь.

«Мы подцепили в итоге эту электричку в сторону Реутова. Но там было мало людей. И два еще человека начали вмешиваться, оскорблять нас и говорить, какие мы все фиговые дети. На глазах у нас били друга кулаком, девочки сидели, тряслись. У нас тоже истерика началась, потому что как мы бросим наших ребят, мы начали долбиться в окна, чтобы они успели выбежать», — добавила собеседница «360».

«Обошлось синяками и ссадинами»

По ее словам, в происходящее вмешался еще один совершенно посторонний человек. Почему он решил, что должен на кого-то кричать и тем более бить — непонятно, добавила она.

«Говорил вставать на колени. Какие колени? Он вообще не имеет права никого бить. Это повезло, что просто ссадинами и синяками обошлось», — подчеркнула девушка.

Отдельно подруга подростков добавила, что они не распивали никаких алкогольных напитков. Такое отношение, по ее словам, непонятно и неприемлемо.