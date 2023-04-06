Происшествия 06 апреля 2023, 16:19 В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет. Глупость, шпионаж или диверсия? Военный эксперт Матвийчук: украинский легкомоторный самолет проверял реакцию нашей ПВО vk/v_bryanske / «ВКонтакте»

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Днем 5 апреля в Брянской области потерпел крушение спортивный самолет «Аэропракт» А-22. Он незаконно пересек российскую государственную границу со стороны Украины. Пилот выжил и пытался сбежать, но его задержали пограничники и сотрудники спецслужб. Чем был этот полет гражданского самолета — глупостью, шпионажем или диверсией — выяснял «360».

Гражданский пилот, вооруженный автоматом

Небольшой спортивный самолет упал в районе Бутовска — по словам пилота, «из-за проблем с винтом». Как утверждал задержанный мужчина, он не знал, что попал на территорию России.

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Рядом с местом приземления силовики обнаружили присыпанные землей автомат, бронежилет, ручку рычага сброса снаряда, два электронных планшета и две видеокамеры.

Пилот заявил, что его целью была проверка украинских систем ПВО. Он думал, что движется на юг, не пересекая государственных границ. Средства связи у мужчины отобрали, лететь он должен был только по указаниям «ведущего».

«Предположительно, пилота вели по средствам связи. Второго самолета не было. С его слов, [за выполнение задания] ему обещали 50 тысяч гривен (107 500 рублей — прим. ред.)», — сообщила «Газета.ru» со ссылкой на представителя Росгвардии.

Задержанный говорил, что следовал «на малой высоте за ведущим» и по его команде должен был сфотографировать местность. Он не смог назвать конкретный населенный пункт, откуда самолет взлетал.

Бронежилет и автомат, по словам пилота, ему выдали для «защиты», поскольку украинская тероборона и ПВО «стреляют во все, что шевелится».

Мужчина сообщил, что он частный пилот, ранее не выполнял никаких диверсионных заданий. Однако, по информации RT, Александр Морозов — так зовут украинского пилота — активно помогал ВСУ вместе с другим пилотом — Юрием. С 2014 года они вывозили раненых с линии боевого соприкосновения, патрулировали леса и дороги.

В 2016-м создали «Гражданский воздушный патруль» и работали в качестве санавиации, при этом собирали деньги в соцсетях. Там же пилоты рассказывали, как «громят врага» и злорадствовали по поводу смерти тех, кто сотрудничал с Россией.

Что было целью?

Есть предположения, что целью полета был шпионаж. Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик Александр Михайлов в разговоре с «360» выразил сомнения в этой версии.

«Дикая история, по большому счету, [разве] других способов разведки нет?» — задался он вопросом.

Бывший разведчик добавил, что произошедшее в любом случае можно квалифицировать как нарушение государственной границы и воздушного пространства, плюс пилоту светит статья за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Остальное зависит от целей и мотивов «этого перца», сказал Михайлов.

[А целью могло быть] все что угодно — от бензоколонки до газораспределительной станции. У нас везде есть объекты повышенной опасности, [та же самая] бензоколонка — специфический объект. Александр Михайлов

По данным Telegram-канала Mash, самолет А-22 направлялся к нефтепроводу «Дружба», чтобы атаковать его. Такую же версию высказал летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в комментарии для «Известий».

«Зная координаты нефтепровода, мог просто там сбросить на этот нефтепровод взрывное устройство, повредить», — предположил он.

Анонимный источник Telegram-канала SHOT сообщил, что на территории комбината «Слава» Росрезерва в Брянской области 5 апреля обнаружили две воронки и осколки от авиабомбы. Их могли сбросить украинские самолеты, которые ранее пересекли границу. По предварительным данным, они летели в паре.

«Полет [украинского самолета] был не столько диверсионным, но еще разведывательным, они решили проверить, как работает наша территориальная система обороны, и в частности ПВО, на этих направлениях», — допустил в беседе с «360» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Скорее всего, украинцы решили задействовать именно гражданский самолет, так как он имеет очень малую отражательную поверхность и способен какое-то время лететь низко над землей с выключенным двигателем, объяснил эксперт.

«Они проверяли, как мы можем среагировать на такой объект», — подытожил он.