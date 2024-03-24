Эксклюзив 24 марта 2024, 18:40 Главное за неделю. Монолог Платона Писатель Беседин: заказчик теракта в Подмосковье, вероятно, говорит по-английски РИА «Новости»

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Сегодня традиционных диалогов Платона (Беседина) не будет. Будет монолог. О том, что произошло на этой неделе — и как всех нас без исключения изменило.

Далее — прямая речь.

Говорят, что современный человек живет в постоянном ощущении трагедии. Падают самолеты, происходят автокатастрофы. Насилие, криминал, «смерть тысяч — просто статистика». Однако к тому, что произошло в Crocus City Hall, мы никогда не привыкнем. Это зияющая рана, которая никогда не зарастет.

Сейчас есть много интерпретаций относительно того, кто виноват. В соответствии с духом времени каждый указывает на того, на кого хочет указать. И вот — Украина, и вот — ИГИЛ*. На самом деле есть исполнители и есть заказчики. И то, что террористы двигались в сторону украинской границы, и то, что выкрикивали игиловские* лозунги, — эти свидетельства могут указывать на след, а могут и, наоборот, следы запутывать.

Однако уверен, что то, как все спланировали, указывает на серьезного заказчика. И он, так мне видится, говорит по-английски. Все остальное — интерпретации, которыми мы будем обрастать точно накипью.

Поток ненависти

Но я хотел бы сейчас сказать не о политической, а о моральной составляющей. Когда все это произошло, началось сумасшедшее нагнетание в медиа и социальных сетях. Жуткие видео шли одно за другим. Версии плодились со страшной скоростью. Мы лишний раз убедились, в каком веке живем. Это тот век, где на все смотрят через камеру — оттого перестают сострадать. И давно уже перестали думать, потому что нам подсовывают искусственную реальность, где факт — лишь то, во что веришь лично ты.

Теракт организовывался через Telegram. И граждан пугали, оболванивали, вводили в ужас через Telegram. Шире — через социальные сети. Это поток ненависти, который в конечном счете убивает. Потому что он расчеловечивает. Система координат перестает существовать, как и перестает существовать хоть какое-то единство. Оттого черт идет расстреливать и резать людей за предоплату в 250 тысяч рублей.

Страх продается лучше всего. Но нельзя бояться вечно — и приходится смеяться. Это от страха на самом деле. Да, это чтобы побороть страх. Вы заметили, как много вокруг смеются? Все эти бесконечные шоу. Удивительно, но даже сейчас многие телеканалы и радио не изменили сетки вещания. Например, прямо сейчас я слушаю, как веселится радиоведущий. А как же день траура?

Это не об искусственном — это о настоящем. О попытке осознать, что произошло. Да, можно долго разбирать, почему произошло так с точки зрения безопасности. И претензии можно предъявлять тоже. Однако все колючей проволокой не огородишь — преступление, насилие всегда начинаются в голове. Это не философия — это сугубая правда жизни. И предотвращать можно только в головах — тут мы вновь утыкаемся в систему координат, противостоящую системе зла. Потому что зло на самом деле банально, но и системно тоже.

За все придется заплатить

Там, в Crocus City Hall, были жертвы и были герои. Они пытались, как могли, противостоять системности зла. Тот мужик, что обезвредил террориста, контролировавшего сцену, и так спас десятки жизней. Обычный инженер, говорят о нем. И школьник, выводивший людей. И колясочник, накрывший собой девушку и так спасший ее. Это герои. Они совершили подвиг в мире, где расстреливают и режут за 250 тысяч рублей.

Потом этих убийц находят. Как зверей, их ловят в лесу. И черти дрожат, и черти боятся, и черти перестают быть чертями. Они люди, которые выгнили изнутри. Червивые люди, у которых не было вчера, нет сегодня и не будет завтра. Они даже не прах — они просто ничто. Когда они сдохнут, то встретятся с настоящими героями и увидят, поймут всем нутром свое убожество.

Кто-то скажет, что это фантазия. Нет, это правда. Ведь ничто не проходит бесследно. И за все — абсолютно за все — нужно платить. Может быть, не сразу, но платить придется. А еще нам, живым, придется осознать, что происходит. Не знаю, что еще должно произойти, дабы мы задумались. Впрочем, не хочу знать.

Светлая память погибшим. Вечная память. И абсолютная пустота для тех, кто убивал, и для тех, кто снаряжал на массовое убийство. Они будут найдены и уничтожены. Расщеплены.

* «Исламское государство», ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России.