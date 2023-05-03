Происшествия 03 мая 2023, 17:38 Бандеровская атака. Главное о задержании украинских агентов, готовивших покушения в Крыму Военный эксперт Дандыкин: попытка покушения на главу Крыма Аксенова — бандеровская атака РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ пресекли покушение, организованное Главным управлением разведки Минобороны Украины. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента республики Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. По данным российских силовиков, завербованные агенты планировали совершить еще несколько диверсий и терактов в Крыму.

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По данным ФСБ, непосредственный организатор терактов и координатор подготовки убийств — офицер действующего резерва военной разведки Украины Роман Машовец. С 2020 года он занимает должность заместителя руководителя офиса президента страны Владимира Зеленского.

Всего силовики назвали семь имен: шесть человек из России и Украины, завербованных Машовцом, которые следили за чиновниками, закупали огнестрельное оружие и планировали серию терактов, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к доставке взрывчатки.

Во время обысков у подозреваемых нашли пять самодельных взрывных устройств, электрические и радиоуправляемые детонаторы, пластичные взрывчатые вещества из Великобритании, приборы для слежки, а также средства связи с кураторами.

Как перевозили взрывчатку

Украинские спецслужбы завозили компоненты бомб под видом обычных электрических плит. Весь маршрут проходил через границы Болгарии, Турции и Грузии. Пограничники пропустили на территорию своей страны агентов, даже не зная, что находится у них в багажнике.

По мнению Александра Михайлова, генерала-майора ФСБ в запасе и бывшего разведчика, ни болгарские, ни грузинские пограничники никак не могли пресечь действия агентов.

«В этой ситуации мы просто должны понимать, что на границе работают от информации. Если они (пограничники — прим. ред.) без наводки начнут выворачивать все наизнанку, то граница вообще перестанет существовать как субъект международного передвижения», — объяснил он в беседе с «360».

В Болгарии отправку грузов координировала гражданка Украины по фамилии Матущак. После того как украинские агенты оказались на территории России, «взрывные» электроплиты доставляли к местам планируемых терактов транспортными компаниями СДЭК и «Возовоз».

По информации ФСБ, самой отправкой занимались россияне, имевшие коммерческие проекты с болгарской фирмой Матущак. Они не знали о настоящем содержимом грузов.

Сотрудники ФСБ России задерживают одного из членов агентурной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшей теракты в Крыму. / РИА «Новости»

Однако, по мнению Василия Дандыкина, военного эксперта и капитана первого ранга в запасе, столь плавная и беспроблемная переправка взрывчатки может заключаться в договоре между Украиной и других стран, границы которых пересекали завербованные агенты.

Цель покушений и терактов

Попытки организовать покушения показывают то, что «Украина превращается в абсолютное террористические государство», добавил Дандыкин.

Планирование покушений на руководителей и терактов на новых территориях России — это показатель их слабости. Если они не могут что-то сделать на фронте, значит, пойдут во все тяжкие. Это чисто бандеровская атака. Василий Дандыкин

По его мнению, одна из главных причин таких действий — нанести моральный ущерб, подрывающий моральное состояние народа. «За всеми этими пакостями, очевидно, стоят спецслужбы Запада», предположил собеседник «360».

Работа спецслужб

Сотрудники российских спецслужб оперативно и четко среагировали, чтобы нарушить планы украинских агентов. По мнению Михайлова, планировавшие покушение полагали, что смогут обойти все преграды и закончить начатое, но профессиональная работа ФСБ не дала развиться даже начальной стадии задуманного.

«Бывают удачные и неудачные моменты в работе спецслужб. Важный момент, что в этой ситуации наши спецслужбы предотвращают все на стадии запуска», — добавил генерал-майор ФСБ в запасе.

РИА «Новости»

Реакция главы Крыма

Сергей Аксенов поблагодарил в своем Telegram-канале российских силовиков за предотвращение нападения на него и других чиновников. Глава региона рассказал, что покушение подготовила та же группа, которая ранее подрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе.

По словам Аксенова, он находится в постоянном контакте с управлением ФСБ и готов к выполнению поставленных задач.