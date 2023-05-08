Происшествия 08 мая 2023, 19:11 Жертвы, сотни сгоревших домов и режим ЧС. Главное о пожарах в Курганской области МЧС: спасатели завершают тушение очагов лесных пожаров под Курганом, угрозы селам нет

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В Курганской области из-за природных пожаров ввели режим ЧС. В некоторых населенных пунктах объявили эвакуацию. Борьбу с огнем осложнил сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду, и аномальная жара. Погибли, по последним данным, шесть человек, еще более 10 пострадали. Пламя уничтожило более 300 жилых домов и почти четыре тысячи строений. Как складывается ситуация в регионе — в материале «360».

Огонь, задымление, эвакуация

В воскресенье, 7 мая, деревни и поселки Курганской области накрыли масштабные природные пожары. Огонь распространялся с большой скоростью и в считаные часы захватил более 10 населенных пунктов. Всего в регионе зафиксировали 60 природных пожаров. Общая площадь распространения огня составила 11 тысяч гектаров.

Спасатели объявили эвакуацию жителей Редькина, Плоской, Сладко-Карасинского, Кодского и других населенных пунктов, а также микрорайона Тополя.

Тушение осложнили сильные порывы ветра, до 20 метров в секунду, и аномально жаркая погода — температура воздуха поднялась до +28 градусов.

Группировку сил для тушения решили увеличить до одной тысячи человек. В регион прибыли дополнительные силы двух спасцентров, аэромобильные группировки из Башкирии, Перми и Удмуртии. Авиация МЧС и Минобороны России сбросила более 520 тонн воды для ликвидации пожара.

Клубы черного дыма от пожара растянулись на несколько километров. Местами высота огня достигала 8–10 метров.

На всей территории Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС.

Во власти огненного смерча

Сводка о масштабном пожаре обновлялась несколько раз в час. Небольшие возгорания превращались в море огня буквально за 30–40 минут.

Пресс-служба МЧС

В деревне Юлдус Шадринского муниципального округа Курганской области загорелись школа и 20 домов. Но здание общеобразовательного учреждения пожарно-спасательным подразделениям все-таки удалось отстоять.

Жителей пригорода Курагана и окрестных деревень эвакуировали из-за угрозы задымления. Спасти успели не всех.

В огне погибли шесть человек, 14 жителей региона госпитализировали с ожогами. Пламя уничтожило более 300 жилых домов и 3,9 тысячи строений. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Жители Курганской области стали свидетелями «огненных смерчей». Видео и фото столбов с огнем и дымом опубликовали в соцсетях.

Путин пообещал поддержать погорельцев

Президент России Владимир Путин обещал поддержку жителям области, которые потеряли в огне жилье и имущество.

«Владимир Владимирович [Путин] так и сказал, что обязательно будем всем помогать», — отметил глава МЧС России Александр Куренков по итогам телефонного разговора с российским лидером.

Глава региона Вадим Шумков обратил внимание, что жители получат по 10 тысяч рублей. За полную потерю погорельцы получат по 50 тысяч рублей.

«Мы постараемся сразу определить перечень, по которому полагается компенсация», — отметил глава региона.

Пресс-служба МЧС

По его словам, погорельцы находятся в пунктах временного размещения, им оказывают не только бытовую, но и психологическую помощь. Восстановление утраченных документов возьмут на себя представители администрации области.

Угрозу от пожаров сняли

Регион еще долго не мог оправиться от масштабных потерь. Из-за огненного кольца в ночь на понедельник сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение рядом с Курганом и на территории некоторых округов. Утром в понедельник трафик удалось восстановить в прежнем режиме.

Спустя более суток после начала пожаров в Telegram-канале МЧС России появилось долгожданное сообщение о снятии угрозы деревням и поселкам.

«В настоящий момент угроза населенным пунктам от ландшафтных и лесных пожаров в Курганской области снята», — отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что удалось предотвратить распространение огня более чем на 10 тысяч жилых домов в шести населенных пунктах региона.

Трагедия повторилась

В конце апреля СКР завел уголовное дело о халатности должностных лиц после пожара в Курганской области. Тогда деревня Логоушка Кетовского муниципального округа выгорела практически наполовину, огонь уничтожил около 40 домов.

Но через 10 дней пожар вернулся в регион с удесятеренной силой. Сколько еще людей должны погибнуть или потерять кров, чтобы местные власти и жители наконец усвоили уроки огненной стихии и не проявляли беспечность.