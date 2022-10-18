Бомбардировщик Су-43 упал во дворе дома в Ейске: фото, видео, пострадавшие | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 15:10 (обновлено: 18 октября 2022, 17:59) Техническая неисправность и тренировочный полет. Что известно о крушении Су-34 в Ейске Крушение Су-34 во дворе жилого дома в Ейске: главное Источник фото: соцсети

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Вечером 17 октября в городе Ейске Краснодарского края военный самолет Су-34 упал во дворе жилого дома. Погибли 15 человек, в том числе трое детей. «360» собрал все, что известно о трагедии к этому часу.

Крушение Су-34 в Ейске

ЧП произошло на Коммунистической улице около 18:30. По информации РБК, Су-34 врезался в квартиру на пятом этаже девятиэтажного дома.

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По данным Министерства обороны, бомбардировщик упал во дворе. В ведомстве уточнили, что самолет взлетел с аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полета, при наборе высоты у него загорелся один из двигателей.

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Пилоты не смогли увести Су-34 от города. После крушения началось возгорание авиационного топлива, в итоге огонь перекинулся на дом, где проживали примерно 600 человек.

Очевидец подтвердил «Газете.ру», что самолет горел еще до падения.

«Видел из окна квартиры, как самолет летел, было в носовой части что-то похожее на открытый огонь. После начал резко спускаться вниз, а потом упал на жилой дом», — сказал он.

Другие очевидцы заявили, что после ЧП слышали взрывы. Местная жительница рассказала «360», что видела момент крушения, а также катапультировавшихся пилотов. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

«Я сначала увидела, что с правой стороны летело что-то огненное с неба, а в другую сторону — парашютисты. Потом сильный грохот, взрывы, как петарды, а потом черное облако полетело в нашу сторону. И очень долго все горело», — отметила она.

РИА «Новости»

В Минобороны сообщили, что истребитель летел без боекомплекта. Взрывов не было, пожар возник из-за разлива горючего, подтвердил глава МЧС Александр Куренков.

Telegram-канал Readovka объяснил, что после крушения могли взрываться снаряды бортовой пушки, которую не разрядили перед учебным полетом.

Последствия

В результате аварии погибли 15 человек, 26 пострадали. Из-за дыма спасатели не сразу смогли начать тушение, в итоге огонь распространился на этажи трех подъездов, площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров, его ликвидировали к полуночи. По предварительным данным, повреждены 72 квартиры.

Левое и правое крыло не пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Власти считают, что дом, скорее всего, получится восстановить. Эксперты согласились, что сноса можно избежать.

Сейчас здание обследуют с помощью диагностического комплекса «Струна», чтобы оценить степень повреждений. В МЧС подчеркнули, что угрозы обрушения нет. Поисково-спасательные работы завершены.

Реакция

На месте аварии уже появился стихийный мемориал: горожане приносят свечи, цветы и игрушки.

«Мы живем в этом доме, это наша общая боль, общая беда. <…> Вчера работали на эвакуационном пункте в Дворце культуры, туда пришел весь город: помощь предлагали в размещении, в транспортных средствах — все, что возможно», — рассказала «360» одна из жительниц.

В местном Дворце культуры для пострадавших организовали временный пункт размещения и пункт сбора гуманитарной помощи. Всего из горевшего здания эвакуировали около 360 человек. Большинство остались у родственников или знакомых, однако гостиницы и другие организации в городе выразили готовность бесплатно предоставить жилье пострадавшим.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Криминалисты изъяли документы и образцы топлива с аэродрома вылета, а с места крушения — бортовые самописцы. Сотрудников аэродрома и пилотов допросили.

В качестве основной версии в СК рассматривают техническую неисправность самолета. Прокуратура также начала проверку.

На место происшествия прибыли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава МЧС Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Власти региона пообещали оплатить похороны и выплатить по миллиону семьям погибших, а пострадавшим — по 400 тысяч. Президент Владимир Путин выразил соболезнования тем, кто в результате трагедии потерял близких.