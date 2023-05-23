Эксклюзив 23 мая 2023, 15:36 Спрятал нож в бумажном самолетике. Главное о нападении на линейке под Волгоградом Источник «360»: напавший на выпускницу на линейке под Волгоградом подросток был тихоней РИА «Новости»

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В поселке Иловля Волгоградской области выпускник во время последнего звонка в школе ударил одноклассницу ножом. Знакомые характеризовали подростка как тихоню, который ни с кем не общался и на уроках всегд сидел один. «360» собрал все, что известно о нападении и возможных причинах.

Нападение на линейке в поселке Иловля

Дети, которые присутствовали на праздничной линейке во время последнего звонка в Иловлинской школе № 1, рассказали «360», что нападение застало всех врасплох.

«Одиннадцатый класс пел, вдруг девочки кричать начали, мальчики кого-то держать. Девочку на руках в школу понесли. <…> Потом выяснилось, что одноклассник ей шею порезал», — сообщил один из одноклассников.

По словам еще одного очевидца, подросток спрятал нож в одном из бумажных самолетиков, которые дарили выпускникам.

На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, виден момент нападения. Школьники поют песню, когда молодой человек, стоящий за спиной одной из девочек, обхватывает ее и приставляет нож к горлу.

Музыку прерывает женский крик. Все присутствующие пытаются оттащить нападавшего от его жертвы.

Состояние пострадавшей

Школьницу после нападения доставили в Иловлинскую центральную районную больницу.

«Девочке оказана необходимая медицинская помощь. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — подчеркнул главный врач Сергей Чуйкин.

Девушку осмотрели медики. Госпитализация не потребовалась, поскольку нож прошел по касательной.

Глава Иловлинского муниципального района Иван Гель навестил выпускницу, после того как ее отправили домой.

«Справился о здоровье, поздравил с окончанием школы. С девушкой все хорошо, настроение и самочувствие хорошие», — отметил Гель.

Фото: Telegram-канал главы Иловлинского муниципального района

Одноклассники подтвердили, что выпускница в полном порядке.

Все хорошо, она уже дома, но до сих пор в шоке. Вообще ужас. Не могу отойти от этого последнего кровавого звонка, так назвать его можно. знакомая пострадавшей

Мальчик-тихоня

Нападавший не первый раз приносит в школу перочинный нож, рассказали ученики.

«Он никогда не общался ни с кем из класса. Конфликтов, насколько я знаю, не было. Говорят, что парень хотел устроить теракт в школе, об этом он якобы переписывался с кем-то во „ВКонтакте“. Все в шоке. Это страшно», — отметил один из учащихся.

Знакомые рассказали, что мальчик живет с бабушкой и мамой, отец, по неподтвержденным данным, умер. У мужчины были психические отклонения, заявил один из собеседников «360». Но в целом дети охарактеризовали семью положительно.

«Очень спокойный мальчик. По рассказам его друзей, тихий, всегда сидел за партой один, ни с кем не общался. Буллингу не подвергался», — поделился подробностями выпускник.

Одноклассника, который вовремя сориентировался и помог девочки спастись, в школе теперь называют героем.

РИА «Новости»

Любил, но чувств не проявлял

«Он любил эту девочку. А ему говорили: у тебя ничего не получится. И он сказал: „Ну посмотрим“», — сообщили «360» ученики Иловлинской школы № 1.

Они утверждают, что мальчик держал чувства при себе и назойливых ухаживаний не проявлял.

Этой девочке в чувствах не признавался, но почему-то в качестве жертвы выбрал именно ее. Возможно, она просто ближе всех стояла. Пацаны сработали оперативно и быстро его скрутили. Взрослые потом уже подоспели, забрали нож. один из школьников

По данным Telegram-канала Mash, девочка и напавший на нее подросток действительно не общались, она просто «попала под горячую руку».

В Сети появились кадры, предположительно, допроса. На вопрос «Что она тебе плохого сделала?» мальчик ответил: «Да ничего». После этого он сказал, что хотел «заняться вымогательством денег» со всей школы, а также у «мамки с папкой».

РИА «Новости»

СК начал проверку

Теперь причины и обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. Иловлинский межрайонный следственный отдел областного управления СК начал проверку.

«По предварительным данным, 17-летний ученик 11-го класса, находясь в школе, достал <…> раскладной нож, которым нанес одно поверхностное ранение шеи 17-летней девочке, стоящей перед ним», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, причиной нападения могла стать неразделенная любовь или компьютерные игры.

Сотрудники СК также проверят действия педагогов, которые должны были обеспечивать безопасность детей.