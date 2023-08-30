Происшествия 30 августа 2023, 16:08 Курорт загорелся из-за кабеля. Главное о масштабном лесном пожаре в Геленджике Эколог Пукалов: одной искры хватило для начала пожара в Геленджике из-за климата Фото из Telegram-канала мэра Геленджика

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В Краснодарском крае 29 августа загорелся лесной массив. Огонь распространялся с бешеной скоростью из-за сильных порывов ветра и уже охватил огромную территорию. В ликвидации пожара участвуют не только профессиональные спасатели, но и местные жители. Причина возгорания — человеческий фактор.

Лесной пожар в Геленджике 29 августа

Днем 29 августа в Геленджике начался лесной пожар. Очаг возгорания пришелся на микрорайон Куприянова Щель. Всего за несколько часов огонь охватил площадь в полтора гектара.

Пожар тушили с помощью авиации МЧС — вертолетов Ми-8. Однако ночью их полеты запрещены.

«Работаем вручную. Всего 169 человек и 31 единица техники», — сообщил мэр города Алексей Богодистов.

Из-за ограничений сотрудники спасательной службы использовали автоцистерны, пожарные рукава и ранцевые огнетушители.

Телеканал «360»

Тушение осложняли сильные порывы ветра, достигавшие 30 метров в секунду. Из-за этого пожар продолжил распространяться по лесному массиву. К вечеру вторника его площадь выросла уже до пяти гектаров.

Местные жители опасались, что огонь стремительно приближался к первому на Черноморском побережье реабилитационному центру для животных «Сафари-парк». По информации на сайте организации, там обитают более 250 видов зверей и птиц.

Несмотря на стремительное распространение, пресс-служба МЧС России сообщила, что угрозы инфраструктуре и населенным пунктам нет. Порывы ветра сместили огонь на горные вершины.

Работа по ликвидации пожара не останавливалась ни на минуту. Всего до поздней ночи 29 августа противопожарная авиация сбросила в районе возгорания около 135 тонн воды.

Распространение возгорания удалось остановить в нескольких километрах от «Сафари-парка», животные не пострадали.

На призыв властей помочь в тушении откликнулись сотни геленджичан. Женщины и мужчины всю ночь рыли траншеи вокруг массива, где полыхает пожар.

Причины пожара

По данным пресс-службы местной полиции, виновником возгорания стал один из жителей. Его задержали для дачи показаний и проверки.

Мужчина сжигал оболочку электропроводов на своем участке: оголил провода, искра попала на сухую траву. Пламя начало стремительно разрастаться, захватывая новые участки лесного массива.

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов объяснил в разговоре с «360», что в этом случае можно провести прямую аналогию с лесными пожарами в Греции и на испанском острове Тенерифе.

«Это схожие субтропические ландшафты. Длительный период сухой и жаркой погоды на Черноморском побережье Краснодарского края привели к тому, что достаточно было искры, чтобы высушенные леса вспыхнули», — подчеркнул он.

В прокуратуре Краснодарского края подтвердили, что причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Против местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 261 «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

Второй день

В среду, 30 августа, площадь пожара снова увеличилась. С 06:00 к ликвидации огня подключили авиацию.

На место вылетел вертолет МЧС, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. На очаги горения начали сбрасывать воду.

По информации МЧС, утром в тушении задействовали два вертолета Ми-8. Тем не менее спустя несколько часов площадь пожара достигла уже 30 гектаров.

Ликвидация огня до сих пор осложняется сильными порывами ветра и сложно-пересеченным рельефом местности, ведь пожар переместился на горные вершины. Однако объектам инфраструктуры ничего по-прежнему не угрожает, подчеркнули спасатели. Пострадавших тоже нет.

Спасатель и инструктор-методист Максим Штыб рассказал «360», что при разных видах возгорания используют особые техники тушения.

Эксперт объяснил, что при низовых и верховых пожарах существуют разные степени опасности. Как правило, это большие площади, которые трудно охватить единовременно.

Специалисты просчитывают вероятность распространения. Условно говоря, оцепить и пролить 30 гектаров одновременно невозможно. Максим Штыб

Помощь добровольце

Помимо техники и спасателей, продолжают помогать подготовленные и экипированные добровольцы.

Один из волонтеров рассказал, что группы будут ждать, пока вертолеты ликвидируют основные очаги горения. Затем добровольцы, оснащенные специальными рюкзаками с водой, пойдут изучать обстановку в лесном массиве.

Сейчас с огнем борются несколько сотен человек — и это правильно, подчеркнул эколог Пукалов. Пожары в труднодоступной холмистой местности, по его словам, можно тушить или с земли, или массовым сбросом с вертолетов и самолетов.

Но делу мешают жара и сильные порывы ветра. Такая погода сохранится до завтра, что осложняет героическую работу спасателей, местных жителей и волонтеров.

По последним данным, ликвидация пожара продолжается. Вертолеты Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 97 раз сбросили воду на очаги горения в Геленджике.

К группировке присоединился еще один самолет-амфибия. Всего на месте работают 495 человек и 89 единиц техники. Мэр города допустил, что охваченная огнем площадь на деле может быть почти в четыре раза больше — 118 гектаров.