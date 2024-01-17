Происшествия 17 января 2024, 23:41 Ради просмотров и хайпа. Главное о белгородской банде подростков Депутат Хинштейн: банда в Белгороде нападала на людей ради просмотров и хайпа РИА «Новости»

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В Белгороде задержали группу молодых людей, которые несколько дней держали в страхе жителей города и его окрестностей: они нападали на людей, снимали «подвиги» на видео и выкладывали пафосные ролики в соцсетях. Из шести членов группировки задержали пятерых. Что им грозит — в материале «360».

«Иди сюда, **** русская»

В соцсетях сообщения о молодых людях, подстерегавших прохожих и избивавших их на камеру, появились 16 января. На видео они кидались на прохожих с криками «Иди сюда, **** русская». Полиция отреагировала довольно оперативно — правоохранители начали проверку.

В этот же день СК возбудил уголовное дело, в том числе против 17-летнего уроженца Азербайджана. Он переехал в Белгородскую область из Харькова и получил российское гражданство в 2022 году. Среди шести обвиняемых двое — совершеннолетние, остальным еще не исполнилось 18 лет.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заметил в своем Telegram-канале, что подростки затерроризировали город ради минутной славы.

«Белгород терроризирует банда, которая толпой нападает на местных парней (очень мужественно!), избивает их с особой жестокостью, а видео с избиениями выкладывает, <…> накладывая на них музыку. И все это ради просмотров и хайпа», — подчеркнул он.

Хинштейн обратил внимание, что закон о треш-стримах к молодым людям применить нельзя, но их выкрики вполне подпадают под статью УК.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале отмечал, что власти отреагируют на ситуацию быстро и жестко.

Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более, в такой непростой обстановке, в которой мы сейчас живем. Вячеслав Гладков

Глава региона подчеркнул, что сопровождением уголовных дел занялось региональное управление ФСБ.

«Личности молодых людей установлены, сейчас правоохранительные органы принимают меры по их задержанию. Устанавливаются все соучастники и обстоятельства противозаконной деятельности», — писал он.

По данным Telegram-канала Baza одним из нападавших оказался 18-летний студент, который занимается MMA. Якобы парня опознали на опубликованных в Сети роликах родители.

«Учится на третьем курсе училища, преподаватели на его поведение и оценки не жаловались. <…> Уже три дня не был дома и не отвечает на телефонные звонки. За неделю до пропажи начал гулять с новой компанией», — указали в публикации.

Pxhere

Преступление, наказание и покаяние

Утром 17 января Белгородская прокуратура заявила, что большинство участников подростковой банды задержали.

«Задержано пятеро, один взрослый в розыске», — сообщил представитель ведомства.

Сотрудники надзорного органа также заявили, что проверят законность получения одним из подростков российского гражданства.

В СК уточняли, что молодых людей заподозрили в покушении на убийство, совершенном группой лиц по мотивам национальной ненависти, а также в возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности. Ход расследования взял под контроль центральный главк Следкома.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отмечала, что одним из пострадавших от действий группировки стал студент-иностранец.

После того, как дело приняло серьезный оборот, запал беспредельщиков поутих. По данным «Московского комсомольца», первым за беспочвенные избиения и оскорбления принялся извиняться как раз выходец из Азербайджана. Прямо в отделении полиции он заявил, что совершил «большую ошибку».

Следом покаяться решил и второй задержанный, сообщил «Открытый Белгород». Прощения за совершенные поступки он просил не только перед белгородцами — перед всей страной.

«Приношу свои извинения <…> за нападения на жителей Белгородской области», — сказал 19-летний парень под запись.

Жители Белгорода в покаянные речи не поверили. В том числе и потому, что о деятельности банды в городе известно давно.

«Их давно пора посадить, они не первый год избивают людей, но раньше это не выставлялось, а людям ходить страшно», — привел «Московский комсомолец» слова женщины из Белгорода.

Другой горожанин отметил, что молодые люди вымогали у людей деньги и отбирали кошельки. На это потом и жили.

«Толпой избивали людей, даже взрослых. Издевались над учителями, избивали их», — подчеркнул он.

Люди признались, что после задержания членов группировки смогли вздохнуть с облегчением и надеются на справедливое наказание для всех молодых людей.