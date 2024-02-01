Эксклюзив 01 февраля 2024, 19:25 «Главное — дочку забрать». Отец попавшей в приют девочки в Башкирии будет бороться за ребенка Органы опеки в Башкирии отобрали у женщины дочь, которую держали взаперти РИА «Новости»

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Жительница села Мариинского в Башкирии несколько лет держала дочь взаперти, не давая ей посещать школу. Органы опеки изъяли ребенка. Отец девочки Евгений Матвеев через суд пытался забрать к ее себе. В беседе с «360» он заверил, что будет бороться за оказавшегося в приюте ребенка.

«Сейчас главная задача — дочку забрать. Мне предстоит взаимодействовать с разными муниципальными организациями. До трех лет ребенок находился у нас. Мать сначала отказывалась от девочки, а затем забрала ее и подала на алименты. Я платил без задержек, но она все равно почти не давала видеться с дочерью», — подчеркнул Евгений.

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По его словам, мать определила девочку в детский сад, но не всегда туда водила. В первый класс дочь пошла в семь лет, часто пропускала уроки. Мужчина заявил, что ее мать интересовали только алименты. При этом он отрицал, что ребенок превратился в «маугли», как об этом писали в СМИ. Мужчина назвал это преувеличением.

«Сейчас надо заняться ее образованием. Я практически семь лет за это боролся, были суды. Наконец-то все разрешилось, но, конечно, я не ожидал такой огласки. Сейчас психологическое состояние дочери стабилизировалось, у нее есть друзья, она начинает социализироваться. Когда ребенок будет со мной — пройдем медкомиссию», — пообещал он.

Версия опеки и реакция СК

Дедушка изъятой опекой девочки Владимир Юшин заявил «360», что его дочь насильно не удерживала ребенка дома, как об этом заявили в опеке.

«Я в курсе, что ребенка изъяли, я ее уже навещал. В школу она ходила, окончила первый класс, потом часто пропускала, но все равно ходила. И на улицу ее выпускали, она там с детьми общалась. В больницу ее водили, прошлым летом перед школой внучка проходила медкомиссию, я лично отвозил. Но у органов опеки своя позиция», — подчеркнул мужчина.

Следственное управление по региону возбудило уголовное дело о ненадлежащем надзоре за неблагополучной семьей (халатность). Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Башкирии, 31-летняя жительница Мариинского несколько лет лишала дочь 2013 года рождения возможности посещать школу и медицинские учреждения, не пускала в дом педагогов и работников органов соцзащиты. За это женщину неоднократно привлекали к административной ответственности.

Несмотря на многочисленные нарушения, районная комиссия по делам несовершеннолетних, отдел опеки и попечительства не приняли необходимых мер. Сейчас девочку поместили в социальный приют. Следователи проводят мероприятия, чтобы дать правовую оценку действиям должностных лиц в профильных ведомствах. После проверки материалы в отношении матери ребенка планируют передать в следственный отдел.