Происшествия 19 июня 2023, 22:20 Фемида не платит за ошибки. Осужденному по делу «лесопаркового маньяка» компенсируют срок свободой Юрист Мельников усомнился в компенсации осужденному по делу «лесопаркового маньяка» Freepik

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Почти 20 лет бывший военный отказывается признать вину за убийства и изнасилования в парковой зоне Челябинска. Только недавно в деле появились новые улики, которые могут доказать его невиновность. Но шансов на то, что дело пересмотрят немного, а получить серьезную компенсацию за отбытый по ошибке правосудия срок практически невозможно.

Дело маньяка пора пересмотреть

Алексей Корочкин, также известный как «Лесопарковый маньяк» из Челябинска, может выйти на свободу. Он так и не признал свою вину, а теперь есть вероятность, что мужчина действительно был непричастен к преступлениям, сообщила газета «Известия».

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Следователи утверждали, что Корочкин нападал на людей в парке имени Юрия Гагарина: убивал мужчин выстрелом в голову, а их спутниц насиловал. Однако пистолет так и не был найден, других вещественных доказательств суду не представили.

Тем не менее в 2005 году мужчину приговорили к 20 годам заключения. Спустя 18 лет оружие, из которого были убиты все жертвы, нашлось. Оно принадлежало бывшему полицейскому, который жил рядом со злополучным парком.

Как прапорщик стал маньяком

Корочкин ушел в армию в 1991 году и после службы на границе решил остаться на сверхсрочную, а потом подписал контракт. Вышел в отставку в звании прапорщика, устроился охранником Южно-Уральского университета, воспитывал дочь от первого брака.

Убийства начались в мае 2004 года По словам потерпевшей, мужчина в камуфляже подошел к их машине и застрелил молодого человека. Девушку несколько часов водил по ночному паку, запугивал, а потом изнасиловал и пообещал убить, если жертва кому-то проговорится, писал Life.

Второе нападение было похожим: неизвестный расстрелял парня в машине, но девушку неожиданно трогать не стал, а просто ушел, словно обознавшись. Благодаря этому скорая помощь успела спасти раненого, но он навсегда остался инвалидом.

Челябинск лесопарк

Третий раз маньяк уже не допускал ошибки, точно повторив свое первое преступление. Тут-то следователям позвонил сторож одного из крупных магазинов вблизи лесопарка. Он заявил, что «братки сказали» будто маньяк — бывший военный Алексей Корочкин.

Корочкина спешно арестовали, при этом убийства в челябинском парке продолжались: было совершено еще пять аналогичных преступлений. Официальная версия гласила, что это дружки маньяка пытаются запутать следствие.

Вот только на суде никаких дружков представлено не было. Оружия тоже не нашли. Показания сторожа приобщать отказались, были несовпадения по приметам, а две пострадавшие девушки опознали Корочкина лишь после откровенного давления судьи. Но все эти нестыковки не повлияли на приговор.

Надежда на пересмотр дела

Год назад вдова отставного сотрудника МВД сдала в полицию оружие умершего мужа. Среди прочего там был и самодельный пистолет, который удосужились проверить лишь весной 2023-го. Оказалось, что именно из него были убиты все жертвы, приписанные Корочкину, включая и тех, кто погиб уже после его ареста.

Также выяснилось, что владелец оружия прекрасно ориентировался в лесу и жил неподалеку. Однако адвокат Корочкина уверен, что нового расследования не добиться. Все сроки давности прошли, бывший милиционер скончался, да и бросать тень на репутацию уральских следователей никто не захочет.

Сам Корочкин все же надеется на пересмотр дела, но не верит, что сможет получить хоть какую-то компенсацию за долгие годы тюрьмы. Как выяснилось, в законодательстве действительно нет фиксированной суммы выплат за ошибочный приговор и срок.

Алексей Корочкин, фото из уголовного дела / Telegram

Жадная Фемида

Вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников пояснил «360», что в случае признания Корочкина невиновным, его ждут извинения от сотрудников правоохранительных органов и компенсация.

В соответствии с новым порядком Министерство юстиции Российской Федерации должно определить размер выплаты этой компенсации. И здесь есть один очень важный момент — в России такие компенсации за проведенное в тюрьме время иногда просто смешные. Иван Мельников

Мельников привел в пример историю из своей практики: предпринимателя, которого обвиняли в мошенничестве, незаконно продержали в СИЗО более двух лет. Человек, естественно, потерял свой бизнес, что-то просто разворовали. Когда пострадавший наконец очутился на свободе, он пошел в Московский городской суд.

«Он попросил о компенсации и указал, в принципе, адекватную сумму — несколько миллионов рублей. Так вот суд за два года, проведенные в следственный изоляторе, выплатил ему всего лишь 50 тысяч рублей. Поэтому не исключено, что невиновному, который провел 20 лет в тюрьме, выплатят полмиллиона рублей», — сказал юрист.

РИА «Новости»

Важно показать людям заботу государства

Очень важно, чтобы эта практика менялась и компенсации не были настолько смехотворно малы, отметил Мельников. Даже учитывая тот факт, что Россия вышла из Совета Европы, можно воспользоваться оценками нарушений Европейского суда по правам человека.

Юрист напомнил громкую историю американца, который был ошибочно осужден за убийство и отсидел порядка 20 лет. После освобождения Соединенные Штаты выплатили мужчине 300 миллионов долларов.

России явно нужно стремиться к тому, чтобы выплачивать адекватные денежные компенсации, если, конечно, государство хочет показать и доказать, что жизнь, права и свобода каждого гражданина Российской Федерации действительно чего-то стоит. Иван Мельников

Мельников пояснил, что таким образом государство может показать, что несет ответственность за свою ошибку, извиняется и готово предоставить актуальную материальную компенсацию. Однако нынешние выплаты нередко выглядят как издевка.

«Поэтому на сегодняшний день, к огромному сожалению, рассчитывать на какую-то адекватную денежную компенсацию, боюсь, не стоит. Однако может быть из-за резонанса истории на это обратят внимание и представители органов власти, в том числе и судебные инстанции», — предположил юрист.

Он напомнил, что условия в российских тюрьмах, мягко говоря, крайне суровы. Человек, особенно невиновный, теряет здоровье и получает колоссальный психологический вред. Судам нужно более вдумчиво относится к своим решениям и принимать во внимание доводы не только правоохранителей, но и защиты.