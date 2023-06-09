Происшествия 09 июня 2023, 15:58 Фейк: жена и сын генконсула КНДР пропали во Владивостоке Новость об исчезновении жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке оказалась фейком РИА «Новости»

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Сообщение о пропаже жены и сына генерального консула КНДР во Владивостоке не подтвердилось. Информацию об их исчезновении опровергли в силовых структурах Приморского края.

Фейк

Telegram-канал Shot написал, что члены семьи генконсула Северной Кореи якобы пропали 4 июня. По данным авторов сообщения, утром женщина и ее 15-летний сын уехали с территории консульства на такси. После этого супругу и сына генконсула будто бы больше не видели, а их телефоны стали недоступны.

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Правда

Источник ТАСС в силовых структурах Приморья сообщил, что полиция проверяет информацию о пропаже двух иностранцев во Владивостоке. По предварительным данным, исчезнувшие — граждане КНДР. Источник отметил, что речь идет не о родственниках генконсула Северной Кореи.

«У жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке все в порядке, они не пропадали. У СМИ неправильная информация», — заявил представитель силовых структур.

Глава представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец заявил, что никаких официальных обращений по поводу пропажи двух граждан Северной Кореи не поступало. В связи с этим представительство не предпринимало никаких действий.

По неофициальной информации, исчезли близкие родственники сотрудника генконсульства Северной Кореи Цой Ен Нама. Это они, согласно предварительным сведениям, сели в такси на территории диппредставительства и перестали выходить на связь.

Полицейские нашли таксиста, который сообщил, что высадил пассажиров недалеко от кинотеатра «Нептун». Слова водителя подтвердили записи с камер наблюдения.

Правоохранители ищут женщину и ее сына. Дело находится на контроле у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Таким образом, сообщение об исчезновении жены и сына генерального консула КНДР во Владивостоке оказалось недостоверным. Официально региональные власти не фиксировали такой факт. При этом правоохранители расследуют исчезновение близких родственников сотрудника генконсульства Северной Кореи Цой Ен Нама.

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