09 сентября 2023, 10:38
Фейк: ВСУ ударили по штабу «Единой России» в Запорожской области
Сообщения об ударе ВСУ по штабу «Единой России» в Пологах оказались фейком
Некоторые Telegram-каналы распространили информацию об ударе по штабу «Единой России» в Запорожской области. Согласно этим данным, ВСУ якобы атаковали помещение партии в городе Пологи. «360» проверил сомнительные сообщения.
Фейк
Публикации появились в Telegram-канале «Запорожье.инфо». По данным паблика, ВСУ уничтожили в городе Пологи Запорожской области штаб «Единой России». Telegram-канал сослался при этом на виртуального «украинского мэра» Мелитополя.
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Никакого подтверждения авторы постов предоставить не смогли — новость просто сопровождалась огоньком на изображении карты с Пологами.
Правда
В запорожском региональном отделении «Единой России» опровергли информацию о разрушении штаба партии. По словам представителей организации, помещение в Пологах не подвергалось никаким повреждениям.
Информация об уничтожении штаба партии «Единая Россия» в городе оказалось недостоверной.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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