Происшествия 09 сентября 2023, 10:38 Фейк: ВСУ ударили по штабу «Единой России» в Запорожской области Сообщения об ударе ВСУ по штабу «Единой России» в Пологах оказались фейком

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Некоторые Telegram-каналы распространили информацию об ударе по штабу «Единой России» в Запорожской области. Согласно этим данным, ВСУ якобы атаковали помещение партии в городе Пологи. «360» проверил сомнительные сообщения.

Фейк

Публикации появились в Telegram-канале «Запорожье.инфо». По данным паблика, ВСУ уничтожили в городе Пологи Запорожской области штаб «Единой России». Telegram-канал сослался при этом на виртуального «украинского мэра» Мелитополя.

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Никакого подтверждения авторы постов предоставить не смогли — новость просто сопровождалась огоньком на изображении карты с Пологами.

Правда

В запорожском региональном отделении «Единой России» опровергли информацию о разрушении штаба партии. По словам представителей организации, помещение в Пологах не подвергалось никаким повреждениям.

Информация об уничтожении штаба партии «Единая Россия» в городе оказалось недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.