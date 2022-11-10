10 ноября 2022, 13:06
Фейк: видеообращение Сальдо о гибели Стремоусова записали за два часа до первых новостей о ДТП
В Telegram-каналах появилась недостоверная информация о том, что видеообращение Владимира Сальдо о смерти Кирилла Стремоусова было записано за два часа до первых новостей о ДТП. «360» разобрался в ситуации.
Фейк
Видеообращение временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в котором он подтверждает информацию о гибели своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП, было записано за два часа до первых новостей об аварии, сообщили некоторые Telegram-каналы.
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«Судя по метаданным, ролик, опубликованный в Telegram-канале Сальдо, записан в 14:01. Первая новость о смерти Стремоусова опубликована <…> в 16:01», — заявили авторы фейка.
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Правда
На самом деле видеообращение Владимира Сальдо снято в 17:01 по московскому времени. В тот же момент его опубликовали в официальном Telegram-канале врио губернатора. Расхождения с метаданными объясняются особенностями выставления времени устройством, на которое делали запись.
Так, зачастую время создания файла не учитывает часовой пояс и выставляется по Всемирному координированному времени (UTC), которое отстает от московского на три часа. Также сам мессенджер Telegram иногда заменяет время в метаданных на время публикации поста. Соответственно, на 14:01 по UTC, что соответствует 17:01 по Москве.
Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Херсонская область
Погиб Кирилл Стремоусов
Владимир Сальдо
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