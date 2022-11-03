Фейк: в Волгограде лопнула новая труба коллектора | 360°

03 ноября 2022, 13:36
Фейк: в Волгограде лопнула новая труба коллектора
Власти Волгограда опровергли сообщения о том, что новая труба коллектора лопнула
В Сети появились недостоверные сообщения о том, что в Волгограде лопнула новая труба коллектора. «360» разобрался в ситуации.
Фейк
В Волгограде лопнула только что уложенная новая труба, заявили некоторые Telegram-каналы.
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«Мэрия критиковала власти СССР за то, что они неправильно проложили трубу и она прослужила всего 50 лет. Правильно положенная труба нынешней городской власти прослужила целых восемь часов», — утверждают авторы фейка.
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Правда
Власти Волгограда опровергли слухи о том, что на месте коммунальной аварии на канализационном коллекторе в пойме Царицы снова произошел прорыв почти сразу после ремонта.
В Telegram-канале «Новости Волгограда» отметили, что нет даже следов от якобы нового прорыва — луж с водой.
Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Фейковые новости
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