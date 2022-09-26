Фейк: в ЛНР сгорел поезд, на котором ехали мобилизованные россияне | 360°

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Подмосковье
26 сентября 2022, 21:33
Кубок округа по спортивной аэробике прошел в Солнечногорске
Эксклюзив
26 сентября 2022, 21:31
России пора уничтожить украинский неонацизм
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Спецоперация
26 сентября 2022, 21:07
Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона
Подмосковье
26 сентября 2022, 21:04
Добровольцы Подольска отправились на защиту границ России
Подмосковье
26 сентября 2022, 21:04
Новый продуктовый магазин появится на проспекте Гагарина в Люберцах до конца года
Мир
26 сентября 2022, 20:56
Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Подмосковье
26 сентября 2022, 20:43
Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора
Криминал
26 сентября 2022, 20:40
Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска
Подмосковье
26 сентября 2022, 20:34
Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года