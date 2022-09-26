Фейк: в ЛНР сгорел поезд, на котором ехали мобилизованные россияне | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 18:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Фейк: в ЛНР сгорел поезд, на котором ехали мобилизованные россияне Сообщения о сгоревшем в ЛНР поезде с мобилизованными россиянами оказались фейком РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Сети распространяют фейк о том, что в Луганской Народной Республике сгорел поезд, на котором ехала «партия» мобилизованных россиян. «360» выяснил, что произошло на самом деле.

Фейк

Реклама

Проукраинские Telegram-каналы сообщили, что «первая партия» мобилизованных россиян погибла в ЛНР в результате возгорания железнодорожных вагонов, в которых они находились. Авторы фейка сопроводили пост фотографией, на которой запечатлен горящий поезд.

Реклама

Правда

На самом деле снимок сделан на месте аварии, которая произошла в ноябре 2010 года в польском городе Белосток (Подляское воеводство). Тогда загорелась одна из цистерн, огонь перекинулся на другие вагоны с топливом. Два человека получили ранения.

В сводках МЧС Луганской Народной Республики нет никакой информации о возгорании вагонов и других подобных чрезвычайных ситуациях. Кроме того, частичная мобилизация стартовала в России всего пять дней назад. Никого из мобилизованных еще не отправили в зону СВО, поскольку они не прошли переподготовку и слаживание. На это потребуется как минимум месяц, отмечал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Таким образом, информация, распространяемая в Telegram-каналах, недостоверна и представляет собой компиляцию фактов.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

1 0 0 0 0 0