Происшествия 14 декабря 2022, 17:43 (обновлено: 14 декабря 2022, 19:06) Фейк: в исправительной колонии в Медыни пытают заключенных В Калужской области опровергли фейки о пытках в колонии в Медыни РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что заключенных ИК-4 в Медыни Калужской области пытают и принуждают поддерживать спецоперацию на Украине. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

В исправительной колонии № 4 в Медыни Калужской области пытают заключенных: их принуждают поддерживать СВО и избивают за критику. Соответствующее видео появилось на ютьюбе.

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На ролике показано, как двух человек, стоящих в неестественной позе, спрашивают, поддерживают ли они «воровские традиции» в пенитенциарном учреждении, в котором содержатся.

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Правда

В самом видео нет ни слова о поддержке или порицании спецоперации на Украине со стороны заключенных. Ролик загружен в крайне низком качестве (144p), и разобрать поясняющие титры очень трудно.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников посетил колонию. По его словам, заключенные опровергли слухи о случаях избиения или пытках со стороны сотрудников УФСИН.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.