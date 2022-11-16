16 ноября 2022, 18:46
Фейк: в Астрахани собаки разрыли могилу
Региональные СМИ и пользователи Сети распространили фейк о том, что в Астрахани стая собак раскопала свежую могилу. «360» разобрался в ситуации.
Фейк
В Астрахани стая бездомных собак разрыла свежую могилу на кладбище, сообщили местные СМИ со ссылкой на пост во «ВКонтакте». По словам авторов фейка, животные делают это не впервые и администрация кладбища знает о ситуации.
Реклама
Однако на вопрос к руководству о том, что предприняли для предотвращения подобных случаев, оно разводило руками и советовало сразу ставить оградки на могилы.
Реклама
Пост сопровождается видеороликом, на котором показано, как несколько собак роют землю.
Правда
Видео с разрывающими могилы собаками впервые опубликовали 2 мая 2021 года. Инцидент, на самом деле, произошел в городе Балаково Саратовской области.
Как сообщили СМИ, сотрудники комбината благоустройства приехали на место и обсудили возможность усилить охрану, чтобы бездомные животные не попадали на территорию. Могилу привели в порядок.
По мнению экспертов, собаки просто искали сусликов, а не пытались потревожить усопшего.
Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Фейковые новости
Реклама
Реклама