Происшествия 16 ноября 2022, 18:46 Фейк: в Астрахани собаки разрыли могилу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Региональные СМИ и пользователи Сети распространили фейк о том, что в Астрахани стая собак раскопала свежую могилу. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

В Астрахани стая бездомных собак разрыла свежую могилу на кладбище, сообщили местные СМИ со ссылкой на пост во «ВКонтакте». По словам авторов фейка, животные делают это не впервые и администрация кладбища знает о ситуации.

Реклама

Однако на вопрос к руководству о том, что предприняли для предотвращения подобных случаев, оно разводило руками и советовало сразу ставить оградки на могилы.

Реклама

Пост сопровождается видеороликом, на котором показано, как несколько собак роют землю.

Правда

Видео с разрывающими могилы собаками впервые опубликовали 2 мая 2021 года. Инцидент, на самом деле, произошел в городе Балаково Саратовской области.

Как сообщили СМИ, сотрудники комбината благоустройства приехали на место и обсудили возможность усилить охрану, чтобы бездомные животные не попадали на территорию. Могилу привели в порядок.

По мнению экспертов, собаки просто искали сусликов, а не пытались потревожить усопшего.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.