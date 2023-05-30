Происшествия 30 мая 2023, 18:47 Фейк: украинский беспилотник попал в химзавод в Москве Украинские паблики распространили фейк о попадании дрона в ртутный завод в Москве РИА «Новости»

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В Сети распространилась информация о том, что один из украинских беспилотников якобы попал в ртутный завод в Москве и в городе объявили всеобщую эвакуацию. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

О попадании дрона в ртутный завод написал Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы». В комментариях один из пользователей предупредил, что якобы скоро начнется всеобщая эвакуация, призвал жителей не выходить на улицу без крайней необходимости и заявил, что мэр Сергей Собянин «скоро объявит все подробности».

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Правда

Стоит обратить внимание на то, что комментарий опубликовал пользователь без аватарки. Если пройти по указанной им ссылке, можно попасть в канал «Дамблю бамбас» (исковерканное «бомблю Донбасс»), где автором постов значится некий «Олег Винник солоо», раньше он называл себя «Олег Вiник соло», Dmitry, также использовался ник в виде пиктограммы черепа. Канал был создан 3 мая, причем автором всех постов был не Олег Винник, а украинская школьница с суицидальными наклонностями. Предположительно, она живет в Хмельницкой области. В канале много обсуждений пубертатных проблем.

Кстати, на улице Атласова нет ртутных заводов, а беспилотники попали только в три жилых дома. Минобороны России сообщило, что все восемь дронов удалось сбить или дезориентировать.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.