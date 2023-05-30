30 мая 2023, 18:47
Фейк: украинский беспилотник попал в химзавод в Москве
Украинские паблики распространили фейк о попадании дрона в ртутный завод в Москве
В Сети распространилась информация о том, что один из украинских беспилотников якобы попал в ртутный завод в Москве и в городе объявили всеобщую эвакуацию. «360» разобрался в ситуации.
Фейк
О попадании дрона в ртутный завод написал Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы». В комментариях один из пользователей предупредил, что якобы скоро начнется всеобщая эвакуация, призвал жителей не выходить на улицу без крайней необходимости и заявил, что мэр Сергей Собянин «скоро объявит все подробности».
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Правда
Стоит обратить внимание на то, что комментарий опубликовал пользователь без аватарки. Если пройти по указанной им ссылке, можно попасть в канал «Дамблю бамбас» (исковерканное «бомблю Донбасс»), где автором постов значится некий «Олег Винник солоо», раньше он называл себя «Олег Вiник соло», Dmitry, также использовался ник в виде пиктограммы черепа. Канал был создан 3 мая, причем автором всех постов был не Олег Винник, а украинская школьница с суицидальными наклонностями. Предположительно, она живет в Хмельницкой области. В канале много обсуждений пубертатных проблем.Также удалось узнать, что в Телеграм-канале «Хмельницкий Secret» объявили флешмоб, чтобы завалить комментарии московских пабликов ложными сообщениями о попадании в «ртутный завод на Атласова в Новой Москве» и всеобщей эвакуации. Пользователям даже предложили «притвориться местными жителями» (изменить имя на русское, писать на русском языке и так далее), сообщить, что у них уже появились проблемы со здоровьем, и придумать симптомы. Опубликовали и первые комментарии тех, кто откликнулся на призыв.
Кстати, на улице Атласова нет ртутных заводов, а беспилотники попали только в три жилых дома. Минобороны России сообщило, что все восемь дронов удалось сбить или дезориентировать.Можно сделать вывод о том, что сообщение о попадании в завод вбросили через украинские аккаунты, чтобы посеять панику в Москве и Подмосковье.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Фейковые новости
Украина
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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