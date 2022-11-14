Происшествия 14 ноября 2022, 15:16 Фейк: в Крыму зарегистрировали случаи отравления водой из Северо-Крымского канала Власти Крыма назвали сообщения об отравлениях водой из Северо-Крымского канала вбросом РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Сети распространили фейки о том, что вода в Северо-Крымском канале отравлена — речь якобы может идти о трупном яде. «360» разобрался в ситуации.

Реклама

Фейк

Некоторые Telegram-каналы со ссылкой на крымский филиал ТАСС сообщили, что на полуострове зафиксировали семь случаев отравления водой из Северо-Крымского канала из-за трупного яда, который попал туда из некоего массового захоронения в окрестностях населенного пункта Чернянка Херсонской области.

Правда

На сайте ТАСС новости об «отравлении» водой из Северо-Крымского канала нет. Попытки перейти по адресу из скриншота, опубликованного в посте, ведут на несуществующую страницу. К тому же, по ссылке на Telegram-канал, на который ссылаются авторы фейка, открывается окно с аккаунтом обычного пользователя.

Советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков назвал сообщения об отравлениях вбросом информации. Он подчеркнул, что в Крыму нет проблем с водой, население пьет ее из местных водозаборов, а Северо-Крымский канал используют для орошения. Крючков призвал доверять только информации на официальных страницах.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.