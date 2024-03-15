Происшествия 15 марта 2024, 16:04 Фейк: россияне устраивают акции протеста на избирательных участках Данные о протестных акциях на избирательных участках в России опровергли РИА «Новости»

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В сети распространилась информация о том, что россияне на избирательных участках устраивают массовые акции протеста — выливают в урны для бюллетеней зеленку и чернила. Сведения об этом оказались фейковыми. На самом деле, это работа украинских спецслужб.

Фейк

В Telegram-каналах начали распространять информацию о том, что россияне на избирательных участках якобы устраивают «протестные акции» — выливают в урны с бюллетенями зеленку и чернила. Такие происшествия, по сообщениям СМИ, зафиксировали в Воронежской области, в Отрадном в Москве, Ростовской области и Карачаево-Черкессии.

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Помимо этого, в Telegram распространяют информацию, согласно которой в Когалыме россиянка попыталась сжечь урну с бюллетенями, бросив в нее бутылку с зажигательной смесью. Сразу после этого ее задержали сотрудники правоохранительных органов. В облизбиркоме отметили, что ни бюллетени, ни оборудование не пострадали. Работу участка продолжили в штатном режиме.

Правда

В действительности это не протестные акции, а провокации украинских спецслужб, которые пытаются дискредитировать выборы президента России. Мошенники реализуют схемы развода по телефону, заставляют влезать в долги, а затем требуют исполнения заданий подобного рода, чтобы человек мог вернуть деньги.

По похожей схеме злоумышленники уже действовали, когда требовали обливать зеленкой сотрудников банка и выкрикивать экстремистские лозунги. Жертвами становились жители Вологды, Егорьевска, Калининградской области и даже Белоруссии.

В правительстве Воронежской области сообщили, что в помещении для голосования на избирательных участках № 0409, 0430 Борисоглебского городского округа в прорезь для бюллетеней вылили жидкость зеленого цвета. В связи с этим голосование на этих участках приостановили. Прорезь каждого ящика заклеили и поместили под видеонаблюдение. После закрытия участков бюллетени поместят в сейф-пакет, а 17 марта члены участковой комиссии рассмотрят их на предмет действительности.

Сейчас процесс голосования на избирательных участках осуществляется в штатном режиме во второй стационарный ящик для голосования. Все УИК региона предупредили о возможных провокациях. Возле стационарных ящиков постоянно дежурят члены комиссии.

Таким образом, информация, что россияне устраивают протестные акции на избирательных участках — выливают зеленку и чернила в урны с бюллетенями, недостоверна. В действительности это провокации, которые создают спецслужбы Украины, используя схемы телефонного мошенничества и шантажа доверчивых жителей регионов. Власти держат ситуацию под контролем и готовы к предотвращению подобных провокаций.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.