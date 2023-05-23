Происшествия 23 мая 2023, 15:23 Фейк: Россия устроила блэкаут на Запорожской АЭС Слухи о том, что ЗАЭС была обесточена из-за обстрелов ВС России, оказались фейком РИА «Новости»

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Ложная информация о якобы обстреле российскими силами Запорожской АЭС и возникшем из-за этого блэкауте стала распространяться в Сети. Однако на самом деле эти данные не соответствуют действительности.

Фейк

Действия России на Запорожской атомной электростанции могут привести мир на грань ядерной катастрофой, написали некоторые украинские Telegram-каналы. По их версии, ВС России обстреляли ЗАЭС, после чего она перешла на аварийное питание.

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Правда

В действительности получавшая питание из Днепропетровской области электростанция потеряла внешнее электрообеспечение 22 мая из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская».

Запорожскую АЭС в итоге пришлось перевести на дизельные генераторы. Об этом говорилось в официальном сообщении ЗАЭС в ее Telegram-канале.

Директор станции Юрий Черничук в тот же день сообщил о возобновлении электроснабжения Запорожской АЭС. По его словам, она работает в обычном режиме.

«В 14:20 подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. <…> В работе находится воздушная линия 750 кВ „Днепровская“; линии 750 кВ „Запорожская“, „Южнодонбасская“ и „Каховская“ отключены», — сказано в официальном сообщении.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов высказал мнение, что киевский режим специально обесточил Запорожскую атомную электростанцию.

«Электроэнергия по этой линии шла с правого берега Днепра с территории Днепропетровской области, подконтрольной киевскому режиму. Никаких технических причин для ее отключения не было», — говорил он.

Это была месть властей Украины за неудачи на поле боя, заявил Рогов. Об этом писало РИА «Новости».

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что информация об обстреле российскими силами ЗАЭС и ее переходе из-за этого на аварийное питание неправдива. Станция потеряла внешнее электроснабжение в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская», которая находится на подконтрольных киевскому режиму территориях.

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