16 ноября 2022, 13:32
Фейк: около военной части в Краснодарском крае сработала система ПВО
Власти опровергли сообщения о сработавшей системе ПВО около военной части в Тихорецке
В СМИ и соцсетях появились фейки о том, что в районе военной части в Краснодарском крае сработала система противовоздушной обороны. «360» разобрался в ситуации.
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Фейк
Около военной части города Тихорецка Краснодарского края 15 ноября сработала система ПВО. Предположительно, в небе над складами с вооружением сбит вражеский беспилотный летательный аппарат, сообщили некоторые СМИ и Telegram-каналы.
Правда
В оперативном штабе по Краснодарскому краю со ссылкой на администрацию Тихорецкого района и представителей специальных служб опровергли сообщения о срабатывании системы ПВО. Информацию, распространяемую в соцсетях назвали фейком.
Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Фейковые новости
ПВО
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