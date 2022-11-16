Происшествия 16 ноября 2022, 13:32 Фейк: около военной части в Краснодарском крае сработала система ПВО Власти опровергли сообщения о сработавшей системе ПВО около военной части в Тихорецке РИА «Новости»

Читать 360tv в

В СМИ и соцсетях появились фейки о том, что в районе военной части в Краснодарском крае сработала система противовоздушной обороны. «360» разобрался в ситуации.

Реклама

Фейк

Около военной части города Тихорецка Краснодарского края 15 ноября сработала система ПВО. Предположительно, в небе над складами с вооружением сбит вражеский беспилотный летательный аппарат, сообщили некоторые СМИ и Telegram-каналы.

Правда

В оперативном штабе по Краснодарскому краю со ссылкой на администрацию Тихорецкого района и представителей специальных служб опровергли сообщения о срабатывании системы ПВО. Информацию, распространяемую в соцсетях назвали фейком.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.