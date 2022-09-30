Фейк: мобилизованного жителя Пермского края, пожаловавшегося на нарушения, задержала полиция | 360°

Происшествия 30 сентября 2022, 12:16 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: мобилизованного жителя Пермского края, пожаловавшегося на нарушения, задержала полиция Сообщения о задержании мобилизованного жителя Пермского края оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети распространяется недостоверная информация о задержании мобилизованного жителя Пермского края, который пожаловался, что мужчин, отправленных на военную службу, оставили на поле на полигоне в поселке Елань. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

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Мобилизованного мужчину из города Березники Пермского края задержала полиция, так как он сообщил, что призванных на военную службу выгрузили в поле на полигоне в Елани. Такая информация появилась в некоторых Telegram-каналах.

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Правда

Этот фейк уже опровергли в Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что с мужчиной провели беседу и прояснили все вопросы. Его, как и других мобилизованных, определили в подразделение, он готовится к обучению.

Сообщения о том, что призванных оставили в поле на полигоне в Елани, тоже недостоверны. Граждан, призванных на военную службу из Пермского края, доставили в воинскую часть, все они проживают в казармах.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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