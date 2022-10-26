Фейк: машину жительницы Уфы облили белой краской | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 12:55 Фейк: машину жительницы Уфы облили белой краской

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В соцсетях появилась недостоверная информация о том, что машину жительницы Уфы облили белой краской «из зависти». «360» разобрался в ситуации.

Фейк

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Иномарку жительницы Уфы облили белой краской прямо в центре города. Об этом сама «потерпевшая» рассказала в одной из групп во «ВКонтакте». По мнению женщины, автомобиль «испортили завистники».

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В конце поста размещена ссылка на приватный Telegram-канал с предложением «для всех остальных адекватных и готовых работать».

Правда

Инцидент с автомобилем, фото которого опубликовано в посте, произошел не в Уфе, а в Ульяновске в 2016 году. Тогда машину владельца Records Pub облили краской во время интервью изданию «Дыхание земли».

Кроме того, пост разместила некая Алиса Грачева из Владивостока, ее аккаунт зарегистрирован 14 октября 2022 года, а аватар взят из открытых источников. На странице отсутствуют данные, нет фото, 11 друзей и множество подписок на доски объявлений по всей территории России. Очевидно, что за этим пользователем скрывается другой человек или группа лиц, занимающихся рассылками.

Ссылка, прикрепленная к сообщению и ведущая на приватный Telegram-канал, принадлежит пользователю katya_winvip. Это мошенники в сфере интернет-казино, которые по отработанной схеме выманивают у подписчиков деньги.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.