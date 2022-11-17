Происшествия 17 ноября 2022, 16:51 Фейк: из падающих труб на «Усольехимпроме» вырвались облака ядовитой золы Telegram

Читать 360tv в

В Сети распространили фейк о том, что из падающих труб на предприятии «Усольехимпром» вырвались облака ядовитой золы, копившейся там годами. «360» выяснил подробности.

Фейк

Демонтаж труб «Усольехимпрома» в городе Усолье-Сибирское проходил с нарушениями, сообщили некоторые Telegram-каналы. На опубликованном в Сети видео запечатлена промплощадка, покрытая облаком ядовитой золы, копившейся внутри годами.

Реклама

Перед сносом ее должны были убрать промышленные альпинисты, но они этого не сделали, утверждают авторы фейка. Когда трубы упали, в воздух вырвались клубы осадка вместе с гипохлоритом кальция.

Реклама

Правда

Издание «Иркутск Медиа» получило комментарий от представителей Федерального экологического оператора, входящего в «Росатом». Там рассказали, что у труб есть зольный бункер, до начала их сноса из них удалили шлак и золу. Также собеседник СМИ подчеркнул, что все работы по демонтажу проводят с соблюдением норм безопасности.

«Действительно, три объекта демонтажа включали в себя дымовые трубы из железобетона. По технологии сначала их демонтируют ручным способом промышленные альпинисты, далее механизированным при помощи техники. На сегодняшний момент процесс демонтажа труб еще не завершен», — рассказали в ФЭО.

Труба, которая показана на видео в соцсетях, относится к корпусу ПК-10 (производство карбида). Ее высота — 120 метров, диаметр в основании — десять метров. Шлак и золу из бункера трубы удалили еще в сентябре. Для этого предварительно золошлаковую смесь залили водой и спустили через шлакосмывную шахту. Это и видно на кадрах. Впоследствии золоводяную смесь переместили в специальные контейнеры, ее утилизируют.

Производственные корпуса бывшего химического комбината «Усольехимпром» в Усолье-Сибирском / РИА «Новости»

Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин отметил высокий уровень безопасности при выполнении работ на бывшем «Усольехимпроме».

«Все работы на площадке выполняются в строгом соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды. За период выполнения работ несчастных случаев на производстве не зарегистрировано. На постоянной основе специалисты независимой лаборатории ЦЛАТИ берут отбор проб и контролируют ситуацию на площадке. Населению города ничего не угрожает, доверяйте проверенным источникам информации», — сказал он.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.