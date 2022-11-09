Фейк: граждан Таджикистана, убивших 11 человек на полигоне под Белгородом, наградили орденами | 360°

Происшествия 09 ноября 2022, 13:52 Фейк: граждан Таджикистана, убивших 11 человек на полигоне под Белгородом, наградили орденами РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что президент Таджикистана наградил орденами граждан, которые убили 11 человек на военном полигоне в Белгородской области. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Двое граждан Таджикистана, которые в середине октября на полигоне Западного военного округа в поселке Солоти под Белгородом открыли огонь по сослуживцам и убили 11 человек, на родине посмертно получили ордена Звезды III степени «за заслуги перед народом» и «высокий патриотизм», сообщили некоторые Telegram-каналы.

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По словам авторов фейка, власти республики также выплатили семьям террористов денежную помощь — 750 тысяч сомони (почти 75 тысяч долларов).

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Правда

Эта «новость» имеет все признаки вброса. Во-первых, статьи, скриншот которой опубликован в посте, на сайте издания pressa.tj не существует. Во-вторых, орден «Звезда президента Таджикистана» вручается только тем, кто занимает руководящие должности на государственной службе в республике.

В-третьих, в постановлении, выложенном в поддельной статье, сказано, что награждается Аминзод Таджиддин, тогда как участником стрельбы был Эхсон Таджиддин. Аминзод — его отец. Судя по всему, авторы фейка не стали вдаваться в подробности происшествия, рассчитывая на невнимательность читателей.

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