Фейк: в Луганске разбомбили эшелон с мобилизованными россиянами | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 19:12 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Фейк: в Луганске разбомбили эшелон с мобилизованными россиянами Сообщения об уничтоженном ВСУ эшелоне с мобилизованными россиянами оказались фейком РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ «уничтожили» эшелон мобилизованных россиян на территории Луганской Народной Республики, заявили украинские СМИ со ссылкой на местного блогера. «360» разобрался в ситуации.

Реклама

Фейк

Украинские СМИ распространяют недостоверные сообщения о том, что их военные нанесли удар по эшелону с мобилизованными гражданами России в ЛНР. Журналисты ссылаются на блогера Романа Доника, который опубликовал соответствующий пост у себя в соцсетях.

Правда

Ни СМИ, ни Доник не приводят никаких доказательств. Если журналисты сопроводили статью снимком сгоревшей в Малоярославце электрички, уточнив, что оно иллюстративное, то блогер просто прикрепил фото горящего под польским Белостоком железнодорожного состава (инцидент произошел в 2010 году).

Таким образом, сообщения об уничтоженном эшелоне с российскими военнослужащими — фейк.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

0 0 0 0 0 0