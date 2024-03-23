Эксклюзив 23 марта 2024, 02:51 «Это жуткое состояние». Депутат Метшин стал свидетелем теракта в Crocus City Hall Депутат Метшин сообщил, что находился в зале Crocus City Hall во время стрельбы РИА «Новости»

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Депутат Государственной думы, бывший мэр Нижнекамска Айдар Метшин пришел на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall, где произошел теракт. Парламентарий рассказал «360» подробности трагедии.

Жуткое состояние

Во время стрельбы Метшин находился непосредственно в зале. Он отметил, что с большим желанием пришел на концерт, так как никогда не видел «Пикник» воочию.

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«Мне очень хотелось этого, я купил билет два месяца назад, когда увидел афиши. И вот сегодня, как и те 40 погибших, пришедшие на концерт с желанием, с настроением услышать эту интересную группу, столкнулись с такой террористической атакой», — поделился депутат.

По его словам, он находился во втором ряду, что в результате стало спасением. Расстояние от вестибюля до сцены было достаточно большим. Когда началась стрельба, второй ряд уже поднимался на сцену, тогда как остальные только спускались вниз.

«Это спасло, потому что позднее стало очевидно, что через боковую дверь вошел один из террористов и начал отстреливать тех, кто находился в тот момент у сцены, у партера. <…> К сожалению, 40 человек погибло, 100 человек пострадало. Самочувствие, конечно, сложное, это жуткое состояние. Жутко», — рассказал Метшин.

Паники не было

Люди выходили со сцены общей массой, не совсем понимая, в каком направлении двигаться. В потоке были и музыканты, и зрители. В итоге все зашли в кафе через служебный вход, а оттуда — в вестибюль.

«Не было паники, не было каких-то отталкиваний друг друга, чтобы быстрее выйти. Достаточно корректно люди в этой сложной ситуации [вели себя]. При том, что люди понимали, что идет стрельба, идет уничтожение людей, потому что, когда мы двигались, кто-то говорил сзади о том, что видели трех погибших людей, которые уже были застрелены и лежали на полу», — отметил депутат.

Когда удалось выйти на улицу, люди начали опасаться, что и там может быть стрельба.

«Были какие-то крики, но, слава богу, не этого не произошло. <…> Я не видел огня, открытого огня, каких-то звуков, взрывов. Вот этого не было, только стрельба, которая была в вестибюле. Во всяком случае, то, что я из зала мог слышать и видеть — это было связано со стрельбой, интенсивной активной стрельбой в вестибюле у основного входа», — заключил Метшин.

Вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по зрителям, которые пришли на выступление группы «Пикник» в Crocus City Hall. После этого в здании начался сильный пожар, в результате теракта 40 человек погибли.