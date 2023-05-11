Эксклюзив 11 мая 2023, 22:57 «Это просто нелюди». Подростки избили пенсионерку в Подмосковье Ставшая жертвой избиения подростков пенсионерка из Пушкино умерла от сердечного приступа РИА «Новости»

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Группа подростков сняла на видео избиение пожилой женщины из Красноармейска Пушкинского городского округа. Пенсионерка вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем. Один из участников экзекуции оказался 19-летним соседом женщины. Избиение он объяснил тем, что она зашла в его квартиру и потрогала его вещи грязными руками.

На кадрах было видно, как двое молодых людей с закрытыми банданами лицами пинают лежащую в одном халате на полу пенсионерку пока та умоляет их остановиться.

Телеканал «360»

Дату съемки видео «360» установить не удалось. По этическим соображениям редакция также решила не показывать эти кадры. В минувший понедельник, 8 мая, пожилая женщина скончалась.

Дочь пенсионерки Марина в беседе с «360» заявила, что на мать напал 19-летний сосед и его подруга. Она подчеркнула, что до нее дошли слухи, что подростки часто заходили к ее матери.

Подружка соседа и сообщила ей о смерти, написав сообщение в одном из мессенджеров. Сначала Марина не поверила, но после ей позвонили из службы спасения и назвали адрес матери, попросив приехать. Когда она снова набрала девочке, то та представилась подругой соседского парня. Она объяснила, что принесла пенсионерке еду и нашли ее мертвой.

Марина пояснила, что сама два раза в неделю приносила матери продукты, но из-за нестабильных отношений общения между ними не было

«Мама не успевала пожаловаться, потому что я просто приносила и уносила продукты. Она больной человек на почве алкоголизма. Но она уже давно не пила», — подчеркнула собеседница «360».

По ее словам, когда она общалась со следователем, чтобы взять разрешение на погребение, то сначала ей сказали, что у матери были множественные травмы, а после, по результатам судебно-медицинской экспертизы уточнили, что смерть наступила от сердечного приступа.

Гражданский муж Марины Игорь приезжал в квартиру пенсионерки в день ее смерти по просьбе супруги. Он пояснил, что на месте уже была скорая и подростки, которые повторили, что приносили пенсионерке еду и постоянно навещали.

«Меня это сразу смутило. Появилось подозрение, что они не приносили, а отнимали продукты, которые относила моя жена», — подчеркнул он.

Игорь отметил, что появившееся видео он смотреть просто не смог.

«Мы из-за этого ролика ночь не спали, из-за того, какая сейчас молодежь. Это просто нелюди. Людьми их назвать тяжело», — заявил собеседник.

Игорь подтвердил, что следователи назвали причиной смерти пенсионерки сердечный приступ. Но он отметил, что теперь надо выяснить откуда он возник. Потому что на давление мать жены не жаловалась и седых волос у нее практически не было.