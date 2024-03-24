Эксклюзив 24 марта 2024, 19:20 Это наша боль, и она не пройдет. Россия всегда будет помнить убитых в Crocus City Hall Блогер «Голос Мордора»: мы все погибли и заново родились в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Вся Россия может превратиться в один большой Crocus City Hall, если не победит зло, которое требует все больше человеческих жертв. Именно это готовили враги государства. Но страна выстоит и победит, потому что будет помнить павших от пуль террористов, рассказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Долгая и тяжелая война с терроризмом

Я вспоминаю сейчас вторжение в Дагестан боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба в 1999 году.

Вспоминаю, как дагестанские мужики взяли охотничьи ружья и сдерживали зло, которое было вооружено до зубов и численностью их превосходило. Они приняли на себя первый удар, смогли удержать террористов до того, как по всей стране все-таки смогли набрать боеспособные воинские части.

Многие из этих благородных дагестанских мужчин погибли. Ради своих семей, ради семей из Перми, Хабаровска, или Ярославля. Погибли ради России. И они прекрасно понимали, на что идут.

Потом была долгая и тяжелая война с терроризмом. Была боль «Норд-Оста» и разорванное сердце Беслана. Были и другие, более мелкие террористические акты, но от этого не менее страшные. Люди теряли близких, родных, друзей. Но страна выстояла и победила.

Спасенные заложники, пострадавшие во время теракта в Беслане / РИА «Новости»

Она стала сильнее и крепче. И она помнит каждое детское сердечко Беслана. Это боль не пройдет никогда, да и не надо, чтобы она проходила. Мы обязаны помнить. Потому что дети Беслана — это все мы. Мы все зрители мюзикла в «Норд-Осте».

Мы все пассажиры того самолета, который был взорван над Синаем. Помните того ребенка в аэропорту, который смотрел на большой и прекрасный самолет, на котором он должен был улететь домой? Мы все тот самый ребенок. Мы погибли, и мы рождены заново.

РИА «Новости»

Русь выстоит и победит

Зло вернулось на нашу землю в 2014 году. Хитрое, умное и беспощадное зло. Оно снова начало забирать жизни, пьянея от крови и требуя все больше и больше человеческого мяса.

Зло прикрывалось красивыми словами об «общечеловеческих ценностях», свободе и демократии, но оно ничем не отличалось от нацизма, или того же самого интернационального терроризма, который когда-то пышным цветом расцвел в Чечне. И вся Россия снова противостоит этому злу. Страна ведет с ним тяжелейшую, кровавую войну. Кровь проливают на фронте русские, буряты, татары, осетины, чеченцы, якуты, вся наша огромная многонациональная страна. Христиане, буддисты, иудеи, мусульмане. Все те, кто отличает добро от зла и знает, что будет, если дать злу свободу. А будет один большой Crocus City Hall. В него может превратиться вся огромная страна, если не остановить это зло. Именно это и готовили России ее враги.

РИА «Новости»

Но не получится. Русь выстоит и победит, потому что иначе нельзя. И мы будем помнить всех, кто отдал жизнь на фронте, кто пал от пуль мразей в концертном зале перед концертом группы, главная линия творчества которой тоже заключена в борьбе со злом во всех его проявлениях.

Мы все погибли и заново родились в Crocus City Hall, упали, сраженные пулями, задохнулись от дыма, но встали и пошли на врага, чтобы победить. Вечная память всем павшим. Это наша боль, и она не пройдет никогда. Чтобы мы помнили, какой ценой нам достались свобода и счастье.