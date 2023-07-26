Эксклюзив 26 июля 2023, 15:24 Ел кошачий корм с пола. Жительница Тольятти оставляла детей без присмотра на сутки, пока развлекалась с друзьями Общественница Федотова: мать изъятых в Тольятти детей оставляла их без присмотра на сутки Телеканал «360»

Читать 360tv в

Жительница Тольятти, морившая двоих сыновей голодом, уходила развлекаться и оставляла мальчиков в квартире одних на сутки. Об этом «360» сообщила глава самарской региональной общественной организации «Право на счастье» Марина Федотова.

Общественники не смогли остаться в стороне, когда узнали, что у женщины в Тольятти изъяли двоих детей, находившихся при смерти. Активисты нашли много соседей, свидетелей, очевидцев и друзей матери, рассказавших о ее поведении.

Реклама

«Нам поведали, что мама неоднократно оставляет своих детей одних, что она ведет аморальный образ жизни. Может оставить их с утра дома одних, уйти в соседнюю пивнушку, в которой мы тоже были, и там заседать до следующего утра», — отметила Федотова.

Приказывала есть корм с пола

По ее словам, дети, старшему из которых три года, а младшему — два месяца, очень сильно истощены. Когда мальчиков изымали, на младенце были мухи и тараканы, поэтому кожа ребенка покрылась укусами насекомых. Старший находился в таком же состоянии. Кроме того, он был очень сильно голоден.

«Когда мама пила и находилась дома, готовить детям она не хотела. Ее подружка, которая потом уже не смогла остаться в стороне и спустя два месяца решила все-таки обратиться в органы, рассказала нам, что мать могла открыть пачку влажного кошачьего корма, высыпать его на пол и говорить ребенку: „Жри“. И он от голода все это, естественно, кушал», — поделилась руководитель «Права на счастье».

Старшего ребенка уже изымала

Семья стояла на учете, но ее не проверяли. Об этом сообщили соседи, неоднократно обращавшиеся в органы опеки.

«Они не приходили, либо приходили и просто стучали в дверь. Дверь никто не открывал, они разворачивались и уходили», — рассказала глава общественной организации.

К семье также наведывалась патронажная медсестра, которая должна навещать младенцев. Она тоже стучала в дверь, но никто не открывал. Медсестра оставляла записку со временем следующего визита, но при ее повторном посещении дверь оставалась закрытой, сообщила собеседница «360».

«Семья стояла на учете, у этой мамы уже изымали ребенка, которому сейчас три года. И вновь ей его вернули, до сих пор мы не понимаем, почему вернули, с учетом того, что у нее неоднократные судимости. Есть судимость по нанесению легкого вреда [здоровью], привлекалась по административке не один раз. У нее мама замечена в риелторстве, она осужденная. Там вся семья ведет не очень законопослушный образ жизни», — обратила внимание Федотова.

Также на мать мальчиков подавали в суд из-за антисанитарии в квартире. Она должна была исправить ситуацию, но ничего не сделала. Органы не проверили, исполнила ли женщина решение суда, сказала руководитель «Права на счастье».

Мать может дальше гулять на пособие

«В данный момент мама не под стражей, она где-то гуляет. И так как она не ограничена и не лишена в родительских правах, на следующей неделе она получит детские, на которые она может пойти отдыхать, гулять, и ей ничего не помешает», — возмутилась собеседница «360».

Общественники также узнали о заявлении, написанном матерью мальчиков. В нем она указала, что добровольно передает детей государству.

«Для нас это вообще нонсенс какой-то, что детей изымали, но теперь мама их помещает в учреждение», — заключила Федотова.