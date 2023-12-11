Эксклюзив 11 декабря 2023, 14:59 «Ей казалось, за ней следят». Девушку заподозрили в поджоге дома родителей в Красногорске Брат подозреваемой в поджоге дома в Красногорске: ей чудилась слежка

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Двадцатидевятилетняя девушка и ее 51-летняя мать погибли при пожаре в поселке таунхаусов «Рижский квартал» под Красногорском. Спасшийся отец девушки сообщил, что она устроила поджог, уточнила пресс-служба СУ СК по Подмосковью. Ее брат Максим рассказал «360», что она недавно прилетела из Колумбии и «была в полном неадеквате».

Он уточнил, что сестра долго жила в Мексике, затем переехала к молодому человеку в Колумбию. В ночь на пятницу, 8 декабря, она прилетела оттуда домой. Пожар произошел в ночь на 10 декабря, при нем брат не присутствовал.

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«Мне в эту ночь несколько раз отец звонил и рассказывал разные детали. Она приехала из Колумбии на днях не в адекватном состоянии. У меня есть переписки в семейном чате. Она сдала анализы — кровь, мочу, — и я так понимаю, там нашли запрещенные препараты. Когда она прилетела, ей казалось, за ней все следят, она боялась», — вспомнил Максим.

«Тяжело говорить»

Он отметил, что родные общались с девушкой в WhatsApp — она записывала аудио, когда еще находилась в самолете.

«Она была в полном неадеквате. Я должен был приехать в воскресенье и поговорить с ней», — добавил собеседник «360».

Максим не исключил, что сестра виновата в случившемся, и добавил, что ему «тяжело говорить» об этом. Несмотря на ее странное поведение, родные не ожидали от девушки подобного, резюмировал он.

По информации пресс-службы прокуратуры Московской области, пожар случился в микрорайоне Опалиха на улице Якорной. Площадь распространения огня в одном из таунхаусов достигла 600 квадратных метров. На месте нашли тела двух человек, а еще одному удалось покинуть дом по лестнице, которую приставили к балкону очевидцы.

Прокуратура проконтролирует ход расследования. Рассматривается несколько версий, в том числе поджог и неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства случившегося поможет установить пожарно-техническая экспертиза. Следователи также назначили судмедэкспертизу и провели допросы.

Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). По данным СУ СК по региону, спасшийся мужчина заявил о поджоге, совершенном его дочерью.