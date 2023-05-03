Происшествия 03 мая 2023, 19:42 Двух аниматоров убили на Кубани. Что известно о подозреваемых в преступлении Один из подозреваемых в убийстве аниматоров на Кубани должен был быть в колонии еще 11 лет Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко / Пресс-служба Следственного комитета

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В Краснодарском крае задержали подозреваемых в убийстве двух аниматоров. Из-за сломавшейся машины они остановились вечером посреди трассы и попались на глаза злоумышленникам: по информации СМИ, один из них должен был еще 11 лет отбывать наказание за грабеж и убийство. Теперь следователи разбираются, кто и по какому праву выпустил уголовника на свободу.

Исчезновение аниматоров в Краснодарском крае

Краснодарские следователи нашли подозреваемых в убийстве 37-летнего директора ивент-агентства Кирилла Чубко и его сотрудницы 19-летней Татьяны Мостыко, которые пропали несколько дней назад. Вечером 28 апреля аниматоры на автомобиле Hyundai возвращались с выступления домой в Усть-Лабинск по трассе «М-4 Дон».

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На следующее утро их телефоны оказались недоступны. Позже выяснилось, что с карты Чубко ночью в разных банкоматах сняли 190 тысяч рублей.

Сожженную иномарку обнаружили 1 мая в районе станицы Березанской. Самих пропавших не удавалось разыскать даже с помощью волонтеров.

Утром 3 мая оперативники задержали троих подозреваемых. Они дали признательные показания в убийстве и показали, где спрятали тела (по некоторым данным, пока найден только один труп).

Что произошло

Жена Кирилла Дарья Чубко рассказала «360», что последний раз говорила с мужем вечером 28 апреля. Он сообщил ей, что автомобиль попал в яму, из-за чего повредились колеса. Чуть позже пришло голосовое сообщение: двое мужчин предложили помочь, поэтому Чубко поехал с ними.

Он попросил жену и четырехлетнего сына не ждать, а ложиться спать — мужчина заверил, что приедет уже глубокой ночью.

«Больше он на связь не выходил», — сказала Дарья. Его телефон последний раз запеленговали у хутора Память Ленина.

Полиция трижды зафиксировала машину, в которой ехали аниматоры, на записях с камер наблюдения. Автомобиль останавливался у банкоматов в Ирклиевской, Каневской и Березанской станицах: тогда с карты Кирилла сняли деньги.

Один из местных жителей видел, как из машины выходил неизвестный в кепке и с бородой. Другой мужчина сообщил, что около половины первого ночи в районе Атаманской слышал крики о помощи в районе леса, но побоялся самостоятельно узнать, в чем дело.

Убийца на свободе

Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах. По версии следствия, мужчины случайно наткнулись на сломавшуюся иномарку и напали на пассажиров.

Отобрав банковские карты, преступники сняли со счетов деньги. После этого они сначала убили мужчину, а затем и девушку. Чтобы скрыть следы преступления, тела жертв спрятали в лесу, а автомобиль сожгли, сообщило управление СК по Краснодарскому краю.

По информации СМИ, один из задержанных — 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян. Девять лет назад он сколотил банду, в которую входили еще двое мужчин и одна несовершеннолетняя девушка.

Бандиты несколько лет нападали на местных жителей, не делая скидок на пол и возраст. Избивали и обирали даже знакомых. Начинали с неожиданных визитов на дом, потом переключились на грабеж и убийства на трассе.

Наконец, в 2016 году преступников задержали. Главарь получил 18 лет лишения свободы, то есть до 2034 года должен был находиться в колонии строгого режима. Каким образом он оказался на воле, сейчас выясняют следователи.

Известно, что рецидивист снова начал «работать» по старой схеме и собрал преступную группировку. Один из подельников уже был судим за драку и попытку завладеть чужой машиной. Другой член банды ранее к уголовной ответственности не привлекался.

На судебном заседании Кеворкьян заявил, что по делу об убийстве аниматоров его допрашивали на протяжении суток и заставили взять вину на себя. Его арест отложили на 72 часа.