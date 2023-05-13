Происшествия 13 мая 2023, 15:59 Два вертолета и два штурмовика разбились в Брянской области. Прямая трансляция Mash сообщил о крушении двух Ми-8, Су-34 и Су-35 в Брянской области РИА «Новости»

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В субботу, 13 мая, в Брянской области потерпели крушения два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Предположительно, они возвращались с боевого задания и попали под точечный обстрел. В Минобороны эти данные пока не подтвердили. «360» ведет прямую текстовую трансляцию о происходящем в регионе.

16:04 Пострадавшую при крушении Ми-8 жительницу города Клинцы доставили в районную больницу, заявил губернатор области. По его данным, повреждены пять домовладений. На месте работают оперативные службы.

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16:01 Под Брянском потерпел крушение еще один вертолет Ми-8, сообщил «112». По данным Telegram-канала, все, кто был на борту погибли.

15:57 Второй вертолет Ми-8, по данным Baza, обнаружили в Унечском районе, вблизи деревни Волкустичи.

15:56 Самолеты Су-34 и Су-35, по информации Mash, разбились близ города Стародуб. Он находится совсем недалеко от границы с Украиной.

15:55 Вертолет Ми-8 упал в районе городе Клинцы. ТАСС сообщил о двух погибших членах экипажа. Губернатор области заявил, что есть одна пострадавшая мирная жительница.