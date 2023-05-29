Эксклюзив 29 мая 2023, 18:19 «Думала, умрет к утру». Хозяева собак пожаловались на побочные действия таблеток от блох и клещей Хозяева собак рассказали о побочных действиях таблеток OkVet ExpressTabs Freepik

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Хозяева собак стали делиться в Сети жуткими рассказами о побочных действиях таблеток OkVet ExpressTabs — российских аналогов исчезающих из продажи импортных противоклещевых препаратов «Бравекто», «Симпарика» и «Фронтлайн». Россиянка рассказала «360», что ее собака «чуть не окочурилась ночью» после приема препарата.

По ее словам, животному стало плохо через четыре часа.

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«Потеря ориентации, галлюцинации, пес будто пытался переступить через что-то, принюхивался, тяжело дышал, пугался непонятно чего, поднялась температура. Всю ночь было плохо .Только семи утра симптомы стали проходить», — поделилась женщина.

Она, правда, добавила, что у второй собаки таких проблем после приема этого лекарства не было, и предположила, что имела место «индивидуальная реакция».

Однако это далеко не единственный случай, когда собакам становилось плохо от OkVet ExpressTabs. Еще одна жительница сообщила, что ее собака «после приема этой супертаблетки чуть не окочурилась».

Владельцы собак оставляют устрашающие отзывы на маркетплейсах.

«У собаки начались судороги, тремор, качало в разные стороны. Пес потерял ориентацию. Одышка. Всю ночь я с ним не спала, его трясло как осиновый листок. Было очень страшно. Я думала к утру собака умрет», — вспомнила хозяйка двухлетнего пятикилограммового шпица.

Другой комментаторы сообщали о похожих ситуациях: пес чуть не погиб от интоксикации и теперь проходит тяжелое лечение под капельницами, собаку «спасли с того света, она была как наркоманка».

Ветеринарный центр «ВетАнгел» в Балашихе предупредил, что от препарата у животных начинаются тошнота, рвота, «апокалиптические приступы». Сотрудникам центра уже пришлось спасать двух собак.