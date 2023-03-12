Эксклюзив 12 марта 2023, 13:16 «Дом вздрогнул». Очевидица рассказала о взрыве в многоэтажке в Набережных Челнах Очевидица взрыва в квартире в Набережных Челнах заявила, что на всем этаже вылетели двери Фото: Прокуратура Татарстана

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Взрыв в квартире дома в Набережных Челнах, где погиб 21-летний молодой человек, был очень большой силы, рассказала «360» местная жительница Алия Гафурова. По ее словам, взрывной волной на этаже многоэтажки выбило двери.

«Взрыв был очень сильный, весь дом вздрогнул. Соседние квартиры не так сильно пострадали, на этаже выбило двери», — отметила жительница пострадавшего дома.

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Она добавила, что только сейчас вернулась в свою квартиру, потому что всех жильцов накануне эвакуировали. На место происшествия прибыл мэр города, люди спрашивают, когда строители восстановят поврежденные конструкции.

Вечером 11 марта на 10-м этаже многоквартирного дома прогремел взрыв. В результате погиб 21-летний молодой человек, повредились грузовой лифт и межкомнатные перегородки. СК возбудил уголовное дело. По одной из версий, в квартире могла взорваться петарда.

Ранее из-за пиротехники пострадал житель Подмосковья. В руках у мужчины сработала петарда, сообщило издание Utro.ru, житель Пушкино лишился пальца.