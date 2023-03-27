Происшествия 27 марта 2023, 16:55 Дети спят валетом на мокром белье. Родители пожаловались на частный детсад в Мурине Родители воспитанников детсада «Лучик» в Мурине пожаловались на антисанитарию РИА «Новости»

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Исключением детей закончились жалобы родителей в различные инстанции на частный детский сад «Лучик» в Мурине Ленинградской области. Об этом в беседе с изданием 78.ru рассказала мать одной из девочек, которую руководство дошкольного заведения оставило без места.

По данным журналистов, родители еще в феврале написали заявления, что в детском саду нет отопления, горячей и холодной воды, полная антисанитария, а еда не соответствует заявленному меню. Сегодня несколько родителей воспитанников детского сада столкнулись с тем, что их детей в учреждение не берут.

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«Нас как бы заочно исключили и даже не предупредили об этом. Муж не смог выйти на работу, потому что не с кем было оставить ребенка. А причина в том, что в садике была проверка, и в документах, как оказалось, мы не числимся в этом садике. Притом что мой ребенок ходил месяц туда и мы оплатили месяц, у нас есть чек», — заявила собеседница журналистов.

Она отметила, что работающая в детском саду воспитательница однажды пустила одну из мам посмотреть, в каких условиях проходит тихий час.

«Дети спали валетом, на мокром постельном белье, всего 12 кроватей на 37 человек. Мой ребенок спал на скамейках, получается. Ребенок дома говорил, что спит с другой девочкой и мальчиком. С его ногами прямо у лица», — подчеркнула женщина.

О том, что детей лишают мест в детском саду, сообщила мать еще одного воспитанника.

«Сегодня моего ребенка не пустили в садик, нас отчислили заочно. Выяснилось, что мы якобы не числимся у них в этом филиале», — отметила она. По словам собеседницы, мест в детском саду лишают тех, чьи родители предъявили претензии.

«Ставят ультиматум: либо они подписываются под тем, что не имеют претензий к садику, либо отчисляются», — добавила она.

По данным издания, родители уже связывались с прокуратурой и писали обращения в приемную губернатора Ленинградской области.

В региональном комитете образования заявили, что лицензию на ведение дошкольной деятельности руководство «Лучика» не получало. В ведомстве рекомендовали обратиться в Роспотребнадзор.