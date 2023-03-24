Эксклюзив 24 марта 2023, 22:34 «Держали вшестером и били». Мать пострадавшего первоклассника из Сургута рассказала о нездоровой обстановке в школе Мать избитого в Сургуте школьника Анастасия рассказал о нападениях на ее сына freepik

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Жительница Сургута рассказала «360» о жестокости, которая царит в младших классах школы № 9, где учится ее сын. Он уже дважды пострадал от хулиганов, а его одноклассник попал в больницу. И это не единичные случаи. Нападкам подвергаются и другие ребята. Однако администрация школы закрывает на это глаза. Этой информацией заинтересовались силовики. Они начали проверку.

Школа не помогла найти обидчика

В беседе с «360» мать пострадавшего первоклассника Анастасия рассказала подробности ситуации. В первый раз на ее сына напали в феврале. Мальчики избили и подожгли ему куртку. Женщина обратилась к руководству школы с просьбой найти обидчика и устроить разговор с его родителями, чтобы подобные конфликты больше не повторялись. Но помощи от учебного заведения она так и не дождалась.

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Били палкой, кулаками, кидались булыжниками

Несколько дней назад на ее сына и его друга снова напали. В этот раз последствия нападения оказались серьезными. У сына сотрясение мозга, разбиты колени, побита спина. А его друг и вовсе попал в больницу.

По словам Анастасии, нападают второклассники. При чем каждый раз в разном составе и на разных детей.

В этот раз группа из 10 ребят напала и избила двоих. По словам матери пострадавшего, ее сына схватили за портфель, он упал и ударился головой. Потом началась словесная перепалка, его снова толкнули и начали бить. Пятеро нападавших держали его за руки, а еще один бил большой палкой. Также ему бросали в спину ледяными булыжниками, били в живот. Его одноклассницы, которые проходили мимо, подтвердили эту информацию.

«Знаете, такая жестокость, с какой они били, ударили моего ребенка по лицу, у меня ребенок потерял сознание, и он просто очнулся от того, что ездят машины и его пинают по животу. То есть то, что ребенок упал и не дает сдачи, это детей не остановило, поражает жестокость детей», — поделилась мать пострадавшего.

Родители пытаются сгладить ситуацию

Как рассказала собеседница «360», родители обидчиков не признают вины своих детей, настаивая, что это была просто драка между мальчишками. Также ее убеждают, что он мог сам упасть, и его не били.

«Сегодня был разговор с родителями, и от одного из представителей администрации я услышала такую фразу: „Ваш ребенок сам упал на колени, и никто его вообще не бил“, и получается, что наши дети сами виноваты. Мой сам падал на коленки несколько раз, a второй ребенок сам себе разбил нос. Также сегодня мама одного из ребенка сказала: „Ну, на наших же детях нету ссадин“. Я ей ответила: „Конечно, не будет, потому что ваши вшестером держали моего и били. Как мой вырвется и даст сдачи?“» — сказала Анастасия.

Женщина также отметила, что администрация школы настроена на то, чтобы примирить стороны, и всеми силами пытается это сделать.

Сейчас ситуацией заинтересовались в сургутской прокуратуре и следственном комитете. Они дадут оценку действиям администрации школы «по предупреждению и пресечению буллинга среди учащихся», а также «исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних».