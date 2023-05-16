Эксклюзив 16 мая 2023, 11:37 Держали и били молотком. Врачи сломали челюсть 85-летней пенсионерке в Верхней Пышме, когда рвали зуб «360»: стоматологи в Верхней Пышме сломали челюсть 85-летней пенсионерке, когда рвали зуб Телеканал «360»

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Стоматологи из Верхней Пышмы сломали челюсть 85-летней бабушке, когда пытались вырвать зуб. Сноха пострадавшей пенсионерки Ольга рассказала в беседе с «360», что пожилая женщина поехала в поликлинику 10 мая.

«Ничего не предвещало беды. Мы с мужем были на работе, с моей свекровью в больницу поехал друг семьи, он сопровождал ее на машине. Мне звонят уже из поликлиники и говорят срочно приезжайте, надо бабушку везти в больницу в Екатеринбург — госпиталь для ветеранов, потому что ей сломали челюсть», — поделилась собеседница издания.

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Держали и били молотком

По словам Ольги, больше ей ничего не объяснили. Она сорвалась и поехала в больницу, забрала бабушку и отправилась в город. Свекровь рассказала, что ей сделали анестезию, а потом в течение примерно полутора часов, уже даже закончилось действие обезболивающего, пытались вырвать зуб.

«Бабушка говорит: „Били молотком, вдвоем держали. Я кричала, говорила, что мне больно, но они продолжали это делать“. Видимо, пока не сломали челюсть. Когда на следующий позвонила заведующая, я спросила, зачем надо было до этого доводить, если сложные зубы, нельзя справиться. Можно было сразу остановиться, вызвать меня, мы точно также повезли бы ее в Екатеринбург», — поделилась Ольга.

Только после того, как врачи увидели, что натворили, предположила женщина, они выдали все выписки. В екатеринбургском госпитале пенсионерке сделали операцию.

«Заведующая сказала, что не думала, что будет так сложно вырвать зуб, поэтому не дали сразу направления. Решили, что справятся. По ее словам, наверное, слабая челюсть, поэтому она сломалась. Но я хотела сразу сказать, что у нашей бабушки почти все зубы свои, ей 85 лет», — заявила Ольга.

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Медики-живодеры

Ольга уверена, что у пенсионерки все было в порядке, ведь ей даже ни разу не приходилось ставить пломбы, а челюсть оставалась достаточно крепкой. В больнице, отметила собеседница, пытались извиниться, но она уже написала жалобу в Минздрав РФ. Ольга также намерена собрать все выписки и обратиться в суд.

«Самое интересное, когда мы приехали в госпиталь ветеранов и вызвали врача — челюстно-лицевого хирурга, она сразу спросила: „Зачем вы бабушку повезли этим живодерам?“ Представляете, про эту больницу даже врачи так отзываются. Это не мои слова, это слова врачей из госпиталя. И если честно, на эту больницу очень много жалоб», — добавила Ольга.

Трещина от перелома у пожилой женщины оказалась очень большой, пришлось устанавливать пластины. Ольга призналась, что хочет, чтобы врачи в Верхней Пышме задумались о том, что они делают. По словам родственницы пострадавшей, все медики в клинике зациклены только на платных услугах, а при бесплатном обслуживании отношение оказывается не очень хорошим.

«У бабушки установлен кардиостимулятор, она еще инвалид первой группы, и возраст. У нее юбилей — 85 лет исполнится 19 мая, хотели отмечать с родственниками, а вот нам такой „подарок“ сделали», — заключила Ольга.

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