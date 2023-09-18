Эксклюзив 18 сентября 2023, 14:35 Дебошир устроил драку с контролером в электричке Екатеринбург — Нижний Тагил Мужчина напал на контролера в электричке Екатеринбург — Нижний Тагил

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Молодой человек напал на одного из контролеров, которые проверяли оплату проезда в электричке, следовавшей по маршруту Екатеринбург — Нижний Тагил. Агрессор ударил мужчину, после чего охранники скрутили дебошира. Об этом сообщил источник «360».

Нападавший ударом по лицу сбил фуражку с контролера, завязалась драка. Происшествие вызвало суматоху в поезде, одна из женщин крикнула, что в вагоне есть ребенок. Мужчина прекратил потасовку после короткого общения с охраной.

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Массовая драка произошла 18 сентября в одном из кафе в городе Баймаке. Две группы мужчин поругались, и словесная перепалка перешла в потасовку. Участников конфликта доставили в отделение МВД России по Баймакскому району.

Ранее к следователю доставили четырех зачинщиков драки в Красногорске. Молодых людей в возрасте от 21 года до 23 лет задержали по подозрению в хулиганстве. Во время конфликта мужчины повредили автомобиль местной жительницы. На них составили административный протокол по статьям 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию» КоАП РФ» и 20.1 «Мелкое хулиганство».