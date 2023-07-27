Эксклюзив 27 июля 2023, 17:21 «Дал ему хорошую пощечину». Стали известны подробности драки с заподозренным в педофилии в ЖК «Пригород Лесное» Источник «360»: обвиненный жителями ЖК «Пригород Лесное» в педофилии сбежал из больницы

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Жители деревни Мисайлово заподозрили приезжего рабочего в педофилии. Над мужчиной устроили самосуд во дворе ЖК «Пригород Лесное». Очевидец происходящего рассказал «360», что всего строителей было трое — одному удалось сбежать, двоих удалось задержать и передать полиции.

В домогательствах к ребенку заподозрили 23-летнего мужчину. Он попытался оправдаться перед толпой и заявил, что никого не трогал, однако местные ему не поверили и устроили самосуд, сообщили в СМИ. Прибывшие полицейские передали молодого человека медикам, однако он сбежал из медицинского учреждения. Теперь его ищут.

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Очевидец случившегося Камиль рассказал «360», что всего было трое рабочих — одному из них удалось сбежать, еще двоих передали полиции. По словам мужчины, приезжие вели себя неадекватно, а один из них угрожал местным жителям. Он опроверг информацию о том, что над молодым человеком устроили массовый самосуд.

«Не было 30 человек, бил отец ребенка, он бил его один <…> Я пришел, моих детей он напугал, я заслуженно сделал то, что должен был сделать — дал ему хорошую пощечину», — отметил Камиль.

По его словам, переданного полиции мужчину доставили в больницу. Там он попросился в туалет, после чего сбежал через открытое окно.

Источник «360» в правоохранительных органах рассказал, что неизвестный молодой человек на детской площадке у дома 4 на Полевой улице ударил восьмилетнюю девочку по ноге деревянным прутом. После этого он попытался ударить ее бутылкой, но ребенок увернулся. Все произошло 26 июля около 17:00.

Ранее 37-летний житель Ростовской области попытался надругаться над четырехлетней девочкой. Злоумышленника отправили за решетку на 12 лет.