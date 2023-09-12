Эксклюзив 12 сентября 2023, 23:26 Чудо в поле. Пилоты «Уральских авиалиний» раскрыли детали экстренной посадки Обозреватель «360» Ракитский: пилоты поделились эмоциями после посадки в поле Телеканал «360»

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Экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле стала одной из самых громких авиационных новостей последних месяцев. Благодаря профессионализму и спокойствию пилотов удалось избежать трагедии — никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Обозреватель «360» Михаил Ракитский пообщался с пилотами и узнал, каково это — сажать пассажирский самолет в чистом поле.

Далее — его прямая речь.

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Мы пообщались с пилотами, в этом выпуске — их первые комментарии после приземления, что происходило в кабине и было ли им страшно. Наша редакция также связалась с пассажирами лайнера, которые рассказали нам, какая атмосфера царила в салоне и что говорили бортпроводники.

Пристегнем ремни и перенесемся в Новосибирскую область

Как известно, самолет целый, из пассажиров никто серьезно не пострадал. У кого-то были незначительные ушибы, у кого-то подскочило давление. На борту было 167 человек, среди них —23 ребенка и шесть членов экипажа.

Мы позвонили пилотам. Командир Сергей Белов кратко ответил, цитирую:

Все хорошо, все живы и здоровы. Сергей Белов Капитан судна «Уральских авиалиний»

А вот его напарнику мы задали простой дилетантский вопрос: сложно ли было посадить Airbus?

Куда еще сложнее? Сажать самолет неизвестно куда! Конечно, боялся, но старался эмоции прятать — они не нужны были в этот момент. Выбрали хорошую площадку, мягко посадили самолет, он целехонький, все целы. Эдуард Семенов второй пилот «Уральский авиалиний»

Здесь важно, что пилоты смогли совладать с эмоциями и сделать свою работу качественно. Все благодаря вот этим людям, я назову их имена: командир воздушного судна Сергей Белов — потомственный летчик, в авиации служили его отец и дед. Второй пилот — Эдуард Семенов, за штурвалом с 1990-х годов. Мы, кстати, связались с его супругой.

Горжусь, что он справился… Ваш папа прожил не зря жизнь. Анна Семенова жена пилота «Уральских авиалиний»

Ну и стоит отдельно рассказать про бортпроводников, которые смогли успокоить пассажиров и объяснить им, что и как нужно делать.

Дарья Глушкова, ей 34 года. Работает в «Уральских авиалиниях» десять лет, она старший бортпроводник. Дмитрий Костылев, ему 31 год, летает с 2017. С пассажирами работал и 27-летний Дмитрий Рябов: на год меньше числится в авиакомпании, чем его тезка. И самый младший сотрудник — бортпроводница 22-летняя Айша Гумметова. Летает всего год, и тут такое.

После приземления на место прибыли все экстренные службы

Сюда же, на пшеничное поле, прибыли и автобусы, которые увезли людей в пункт временного размещения. Это был местный ДК в поселке Убинском: здесь людей накормили, напоили и дали подзарядить телефоны, чтобы они могли связаться с близкими.

Пассажирам выдали почти сразу ручную кладь — это было еще на поле, а потом в пункт временного размещения привезли и багаж. Ну, а люди снова отправились в дорогу. Кто-то поехал в Омск, кому-то было удобнее отправиться в Новосибирск.

РИА «Новости»

Тем временем работа кипела и в поле, причем и в прямом, и в переносном смысле. Следователи протоколировали, описывали, задавали вопросы. В ведомстве завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В рамках следствия будут изучены все нюансы, в том числе и запись переговоров летчиков.

Сыщики будут изымать и всю документацию по полету и по предполетной подготовке.

Возможные причины экстренной посадки

Лайнер летел из Сочи в Омск. Он начал заходить на посадку, но экипаж заметил поломку в гидравлической системе. Из-за того, что в Омске короткая полоса — две с половиной тысячи метров, — и судно могло выкатиться за ее пределы, командир решил отправиться в соседний Новосибирск, там ВПП на 500 метров длиннее. Но на подлете, как сообщают СМИ, выяснилось, что топлива мало. Дальше вы знаете — самолет сел на поле.

Специалистам надо понять: как так вышло, что горючего не хватило, ведь по документам его было достаточно.

Сегодня летчики рейса Сочи — Омск — герои

Будем надеяться, что так это и останется, но последнее слово все равно за компетентными органами. Они выяснят, была ли какая-то ошибка, правильно ли все сделали пилоты. Если да, то киношникам придется снимать вторую серию про подвиг пилотов «Уральских авиалиний».

Компания уже, наверное, может патентовать посадку лайнеров в поле или вообще вводить новую услугу во время бронирования билета — остановка по требованию.