Происшествия 19 июля 2023, 11:40 Перекрытая «Таврида» и эвакуация двух тысяч человек. Что произошло на полигоне в Крыму Глава Крыма Аксенов призвал доверять только официальной информации о ЧП на полигоне РИА «Новости»

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Крупный пожар вспыхнул утром 19 июля на военном полигоне в Крыму. Из-за ЧП частично перекрыли трассу «Таврида». Власти запланировали временную эвакуацию жителей четырех сел. Свои дома примерно на сутки покинут свыше двух тысяч человек. «360» собрал все, что известно о происшествии, к этому часу.

Где находится загоревшийся полигон

Полигон, на котором произошло ЧП, расположен в Кировском районе Крыма — между Симферополем и Керчью. О пожаре на объекте глава республики Сергей Аксенов написал в Telegram в 06:50. Он уточнил, что из-за происшествия перекрыли трассу «Таврида».

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Чуть позже руководитель региона заявил о планах провести временную эвакуацию из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе. Речь идет о жителях четырех населенных пунктов.

Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы. Сергей Аксенов

Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов сообщил, что сейчас на горящем полигоне продолжаются взрывы.

«Ситуацию мы мониторим внимательно. О повреждении гражданской инфраструктуры за пределами полигона пока что нет информации, каких-то фактов не поступало», — добавил он.

Временная эвакуация четырех сел

По данным крымского оперштаба, эвакуируют жителей сел Кринички, Айвазовского, Абрикосовка и Приветного. Всего — около 2225 человек.

Для них подготовили пункты временного размещения, где будут выдавать горячее питание и обеспечат всем необходимым.

«Просим граждан соблюдать спокойствие, в случае чрезвычайной ситуации — звонить по номеру 112», — призвали в оперштабе.

В региональном МЧС сообщили, что ПВР организуют на базе двух школ: одна находится в селе Первомайском, вторая — школа № 2 — в Кировском.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что это временная мера. По предварительным расчетам, эвакуация продлится около суток.

Перекрытие «Тавриды» и схемы объезда

Автомобильную дорогу федерального значения «Таврида» перекрыли в обоих направлениях с 118-го по 130-й километр. Водителям посоветовали уходить с нее на старую трассу в районе Первомайского, Старого Крыма, а уже за Феодосией возвращаться обратно на «Тавриду».

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Со стороны Керчи съезды с трассы есть в районе Феодосии, Льговского, со стороны Симферополя — в районе Белогорска, уточнил Крючков.

Также, по его словам, возможно движение машин по автодороге от Джанкоя до Феодосии, через поселок городского типа Советский.

Официальная схема объезда Госавтоинспекции / Telegram

Работа транспорта из-за ЧП на полигоне

Движение автобусов по межрегиональным маршрутам из-за ЧП и перекрытия «Тавриды» временно переориентировали на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Он подчеркнул, что железнодорожный транспорт продолжает работать штатно. В обычном режиме функционируют паромная переправа и пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

Временные изменения сегодня затронут график автобусного движения в Феодосии: из города в зону ЧП направили 15 автобусов. По этой причине интервалы между рейсами вынуждены увеличить.

Что касается автомобильного трафика через Крымский мост, то машины по нему по-прежнему следуют в реверсивном режиме.

По данным на 10:00, на автоподходе к мосту со стороны Тамани заторов не было. По направлению из Керчи в очереди находились 90 транспортных средств.

Причины пожара на полигоне

Пока причины возгорания на полигоне в Кировском районе Крыма неизвестны. Глава республики заявил, что их установят следственные органы.

«Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь. <…> Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки», — подчеркнул он.

Аксенов добавил, что всю актуальную информацию публикует в своих аккаунтах в соцсетях или Telegram. Он призвал доверять только официальным источникам информации и соблюдать спокойствие.