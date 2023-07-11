Происшествия 11 июля 2023, 19:59 Туризм с риском для жизни. Что нужно знать перед сплавом по реке? Спасатель Гофштейн: подготовка любого похода должна быть очень серьезной Freepik

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Туристы, которых разыскивали в Пермском крае, живы и здоровы, даже не считают себя пропавшими и продолжают маршрут. Организатор «дикого» сплава по реке вряд ли будет оплачивать работу спасателей, полицейских и врачей, которые несколько дней искали группу из 22 человек, не удосужившихся перед стартом зарегистрироваться в МЧС. Как правильно спланировать сплав, чтобы не доставить проблем себе и окружающим, — в материале «360».

Поиски участников сплава в Пермском крае

Спасатели утром 11 июля объявили о поисках туристической группы: речь шла о пропаже 11 взрослых и 11 детей, самому младшему из которых — пять лет. На прошлой неделе они отправились на четырех катамаранах сплавляться по реке Усьве в Пермском крае — той самой, где снимали фильм «Географ глобус пропил».

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Когда туристы перестали выходить на связь, их родственники обратились в экстренные службы Прикамья. Розыск затруднялся тем, что организаторы сплава не зарегистрировали маршрут в МЧС, а сотовая связь в лесах практическим не работает. Для поиска использовали дроны, а из Казани вызвали вертолет Ми-8.

К полудню выяснилось, что все участники похода нашлись. Медики обследовали группу: по предварительной информации, в помощи никто из туристов не нуждается.

Для сплава нужна слаженность

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал «360», что наиболее безопасны для сплавов равнинные реки. У них нет ни порогов, ни водопадов, ни сужений. Путешествовать по ним вполне по силам людям любого возраста и состояния здоровья. Однако даже такие легкие маршруты требуют определенных навыков.

Гофштейн отметил, что при сплаве многое зависит от взаимопонимания в группе. Если люди никогда не сходились вместе на плоту или катамаране, у них возникает «раздрай» там, где важны именно синхронные действия.

Если экипаж не имеет опыта, нет слаженности, то затея со сплавом становится весьма и весьма сомнительной, даже на спокойных реках. Ведь и там могут встречаться какие-то омуты, водовороты, прижимы, упавшие деревья. Чтобы обойти такие препятствия, нужно, чтобы экипаж работал синхронно и понимал друг друга. Александр Гофштейн

Реку важно знать

Все реки классифицируются по трудности сплава. Нужно хорошо знать, что представляет собой выбранный водоем, и просто так сплавляться по первой понравившейся речке с красивыми пейзажами нельзя.

«Надо знать, куда вы суетесь. А то три километра вы плыли, пели песни, а потом внезапно попали в какую-нибудь „бочку“, вас закрутило и убило. Поэтому реку надо знать, обладать опытом. Плавсредство должно соответствовать трудности сплава: быть надежным, управляемым, устойчивым, чтобы за живучесть корабля не надо было бороться», — добавил Гофштейн.

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Также обязательно ежедневно знать точный метеорологический прогноз. Ведь от погоды в реках может меняться скорость течения и уровень воды, которая иногда скрывает некоторые препятствия, например торчащие камни. Или поперек пути может появиться упавшее дерево, которое вырвала буря во время дождей.

Вода — это среда, никак не приспособленная для человека. И попадая в эту среду, надо понимать, что вы там становитесь в какой-то мере ее заложником. Александр Гофштейн

Эксперт напомнил, что при сплаве у всех обязательно должны быть шлемы и спасательные жилеты, в которых нужно уметь плавать, иначе может случиться беда. Все вещи на борту должны быть не только привязаны к судну, но и герметично упакованы в непромокаемую оболочку.

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Подготовка любого похода должна быть очень серьезной, подчеркнул спасатель. Однако часто все делается на всплеске энтузиазма: «А давайте? А давайте!». В результате в таких «путешествиях наспех», особенно если они тянутся несколько дней, бывают несчастные случаи: ожоги, укусы зверей и насекомых, отравления, обморожения и тому подобное.

«Все это должно было быть предусмотрено и люди должны быть защищены: иметь сменную и теплую одежду, необходимый набор медикаментов, хоть кто-то должен обладать какими-то минимальными навыками оказания первой помощи. Также у туристов должны быть варианты схода с маршрута: места, где они получат помощь и связь», — перечислил Гофштейн.

Любые путешествия — в лес, по городу, в чистое поле или на реку — должны быть ограничены в сроках, подчеркнул собеседник «360». Их продолжительность должна быть известна близким, друзьям, знакомым и, если это полуспортивный или спортивный поход, службе МЧС в начальной и конечной точках маршрута.

«Тревогу поднимают, когда в заявленные контрольные сроки возвращения люди не возвращаются. Для поисков сопоставляют длину маршрута, смотрят, сколько человек было, какую погоду они по дороге переживали и так далее», — пояснил спасатель.

За пренебрежение правилами безопасности организаторы «диких» походов и сплавов ответственности практически не несут. Поэтому оплачивать работу спасателей, которые искали группу, никто из них не будет.

«До сих пор у нас нет единой концепции определения виноватых и взыскания издержек за проведение поисково-спасательных работ. Кроме того, критерии очень расплывчато сформулированы, а в качестве экспертов редко привлекают людей, которые знают предмет», — подытожил Гофштейн.